Najbolj prisrčna velikonočna sladica.

Sestavine:

150 g zmehčanega masla,

150 g sladkorja,

ščepec soli,

1 zavitek vaniljevega sladkorja,

4 jajca,

150 g moke,

150 g jedilnega škroba,

1 zavitek pecilnega praška,

1 limona.

Postopek

Silikonski model v obliki jagenjčka namastite z maslom in potresite z moko. Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.

Zmehčano maslo zmešajte s sladkorjem, vaniljevim sladkorjem, soljo in nastrgano limonino lupinico. Med mešanjem po eno dodajte še jajca. Zmešajte moko in pecilni prašek in ju počasi primešajte jajčni mešanici, na koncu primešajte še limonin sok.

Maso počasi zlijte v model in nanj večkrat potrkajte, da se masa enakomerno razporedi. Postavite v pečico in pecite od 40 do 45 minut (ali je pečeno, lahko preverite z zobotrebcem). Pustite, da se pecivo ohladi v modelu, nato ga odstranite. Potresite s sladkorjem v prahu.

