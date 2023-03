Sestavine:

Osnova

120 g mletih keksov

40 g sladkorja

50 g stopljenega masla

Nadev

450 g pasirane skute

100 g kisle smetane

100 g sladkorja

1 žlička vaniljeve arome

2 jajci

Postopek:

Pečico zagrejte na 165 stopinj Celzija. V vdolbine pekača za mafine postavite papirnate kalupe za mafine.

V veliki skledi zmešajte mlete kekse in sladkor. Prilijte stopljeno maslo in mešajte, da se vse drobtine enakomerno navlažijo. Dobljeno zmes razporedite po kalupih za mafine in jo čvrsto potlačite. Pecite pet minut pri 165 stopinjah Celzija, nato pekač vzemite iz pečice in postavite na stran. Pečico pustite prižgano.

Skuto in kislo smetano spasirajte v gladko in kremasto zmes. Dodajte sladkor in vaniljevo aromo ter mešajte, dokler zmes ni enotna. Nato vmešajte še jajci, eno po eno, in pri tem ves čas mešajte pri nizki hitrosti. Ko je zmes enotna, jo nadevajte na pečene osnove. Vsako vdolbino napolnite skoraj do vrha.

Pecite na 165 stopinj Celzija slabih 20 minut oziroma dokler se tortice po vrhu ne strdijo. Nato jih vzemite iz pečice in pustite, da se eno uro hladijo v kalupih, nato pa jih odstranite, postavite v zaprto posodo in jih postavite v hladilnik za vsaj 3 ali 4 ure, še raje pa čez noč.

Preden jih postrežete, jih lahko okrasite s smetano, priljubljenim sadjem ali drugo dekoracijo.

Oglejte si še: