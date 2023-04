Prenočišča slovenske Istre med prazniki od 80- do 90-odstotno zapolnjena #video

V teh dneh na slovenski obali ne bo manjkalo dogajanja. V Izoli odpirajo sezono pomolov okusov, kjer se bo predstavilo rekordno število ponudnikov. Po besedah Tjaše Likar iz Turističnega združenja Izola bo izbira zelo pestra, gostje bodo lahko spoznavali tako okuse morja, kar se seveda za Izolo spodobi, kot okuse podeželja. Na stojnicah se bo našla tudi velikonočna ponudba in nekateri inovativni okusi.

Medtem bo v Portorožu čez vikend potekala regata mladih jadralcev. Kar 550 jih bo, prišli bodo iz štirinajstih držav. Kot pove Mitja Margon iz Jadralnega kluba Piran, bo za obiskovalce zanimiva predvsem kulisa, ki jo ustvarijo otroci na morju. "550 jader je kar lepa popolnitev zaliva," pravi Margon.

Večje kapacitete zasedene od 80- do 90-odstotno

Polona Žigo iz Turističnega združenja Portorož je povedala tudi, da bo poleg tega na Bernardinu razstava na prostem 'Gušti od anbot', v Piranu si obiskovalci lahko ogledajo križev pot po piranskih cerkvah. Dolgčas ne bo niti v Kopru, kjer prav s tem vikendom odpirajo sezono različnih dogodkov. Med temi je treba omeniti tradicionalni velikonočni turnir Koper Handball cup, spomladansko razstavo ročnih del v Dekanih in sezono šager na podeželju, ki jo odpirajo na Koštaboni, je še dodala Ylenia Loredan iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.

Obeta se torej živahno dogajanje in mnogi obiskovalci so si že rezervirali svoje prenočišče. Loredanova pove, da se po napovedih večjih nastanitvenih obratov v Kopru pričakuje kar precej dober obisk, kapacitete, vsaj večje, naj bi bile zasedene med 80 in 90 odstotki. Likarjeva doda, da so veseli, da se vračajo gostje iz primarnih tujih tržišč, predvsem iz Avstrije, Nemčije, Madžarske in Italije, tako da si, kot pravi, obetajo kar poln velikonočni vikend. "Letos bodo prevladovali tuji gostje, v nasprotju z lanskim obiskom, ko je bilo več domačih. Pričakujemo največ Avstrijcev, Nemcev, Čehov in Madžarov," še pove Polona Žigo in zaključi, da je še vedno na voljo nekaj last minute organizacij.