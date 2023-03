Okoli sveta z mednarodno razstavo pisanic v ALEJI

Oglasno sporočilo

Vas zanima, kakšne so pisanice iz Anglije, Ukrajine, Češke, Poljske, Grčije, Slovenije in številnih drugih držav? V najboljšem nakupovalnem središču na svetu ALEJA si boste lahko od te nedelje, 2. aprila, do torka, 11. aprila, ogledali mednarodno razstavo pisanic s celega sveta.

Foto: Aleja

Še posebej zanimive so belokranjske in prekmurske pisanice, pisanica iz prestižnih žlahtnih kamnov, izdelana v zlatarni Fabergé, lesene pisanice z motivi rožic, porcelanaste vintage pisanice, pisanice iz biserne tkanine, različnih čipk in bleščic ter novejše 3D-tiskane pisanice s tehnološko dovršeno tehniko.

V tednu pričakovanja velike noči so za obiskovalce od srede, 5. aprila, do sobote, 8. aprila, pripravili tudi bogat velikonočni sejem z domačimi dobrotami in pomladanskimi izdelki. Najmlajši se lahko v soboto, 8. aprila, udeležijo ALEJINEGA jajčkolova na ALEJI SKY. Skupaj z zajčkom se bodo podali na iskanje čokoladnih presenečenj, pozdravila pa jih bo tudi maskota Happy.

V prazničnem času boste lahko sodelovali v velikonočni nagradni igri in prejeli darilne bone Desetak v vrednostih 40, 60 in 100 evrov, da bodo prazniki v krogu vaših najljubših še lepši. Igra bo potekala od ponedeljka, 3. aprila, do torka, 11. aprila, žreb nagrad pa bo v sredo, 12. aprila.

V ALEJI lahko v več kot 80 trgovinah najdete na tisoče stvari, okrepčate pa se lahko v restavracijah s pestro kulinarično izbiro. Na edinstveni strehi ALEJA SKY lahko izvajate različne športne aktivnosti in se sprehajate na svežem zraku. Razvajate se lahko tudi z darilnimi boni Desetak, ki so unovčljivi v vseh trgovinah in lokalih. Za nakup se oglasite pri info točki ali jih preprosto naročite prek spleta.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32.000 m2 najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Lani je nakupovalno središče ALEJA, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado "Global RLI Award" v kategoriji "Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje". Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljalec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v centralni, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. V letu 2020 so bila nakupovalna središča v vseh državah vseskozi odprta, vendar pa je morala zaradi zaprtja države večina trgovin ostati zaprta več tednov oz. mesecev. Hitri komunikacijski kot tudi tehnično inovativni ukrepi SES v času pandemije covid-19 so kljub temu omogočili varno nakupovanje in dobro obiskanost. V letu 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES ustvarili 2,45 milijard evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA.