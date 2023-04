Odlična orehova potica: po receptu pravega mojstra

Če se še vedno ubadate s tem, kateri recept izbrati za zares slastno in rahlo orehovo potico in v družinski zakladnici receptov ne najdete pravega, vas mogoče lahko reši naša receptura, ki nam jo je zaupal profesor Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje . Profesor Boštjan Bezgovšek je skupaj z dijakinjo Meliso Halilović pripravil tradicionalno slovensko sladico, ki mora krasiti vsako praznično pogostitev.

Sestavine:

1 kg moke AMO ESSERE

600 ml mlačnega mleka LAND

100 g kvasa

100 g sladkorja AGRAGOLD

2 žlic vaniljevega sladkorja

10 rumenjakov

5 žlic ruma

1 limona

150 g masla LAND

10 g soli DON JEREZ

Orehov nadev:

1 kg mletih orehov

500 ml vročega mleka LAND

5 žlic vaniljevega sladkorja

1,5 žlice cimeta v prahu DON JEREZ

1,5 žlice kakava v prahu DOLCIANDO

150 g masla LAND

10 beljakov

Priprava:

Testo: Mleko segrejemo, da je toplo. Kvas nadrobimo v lonček, dodamo žličko sladkorja in moke ter prelijemo malo toplega mleka. Razmešamo, da se kvas raztopi.

V skledo presejemo moko in naredimo v sredini jamico. Vanjo vlijemo kvasec, prekrijemo ga z malo moke AMO ESSERE in ga pustimo vzhajati 20 minut.

Med vzhajanjem kvasca stopimo maslo LAND, ki ga dolijemo toplemu mleku LAND, dodamo sladkor AGRAGOLD, vaniljev sladkor, rum, limonino lupinico, sol DON JEREZ in rumenjake. Paziti moramo, da rum in sol ne prideta neposredno v stik s kvasom, zato ju damo na rob moke. Sol in alkohol bi uničila kvasovke.

Ko kvasec vzhaja, ga vlijemo v jamico z moko in počasi pripravimo mešanico mleka z maslom, sladkorjem, vaniljevim sladkorjem, rumom, limonino lupinico, soljo in rumenjaki. Mešamo s kuhalnico, da se sestavine sprimejo.

Testo zvrnemo na dobro pomokano delovno površino in zgnetemo v hlebček. Biti mora prožno in gladko. Lahko ga premešamo tudi v kuhinjskem robotu Kenwood. Testo rahlo pomokamo in pokrijemo s prtičkom. Pustimo, da vzhaja 15−20 minut in pazimo, da ne na hladni podlagi. Prostor mora biti primerno topel.

Orehov nadev:

Orehe preberemo in zmeljemo. Prilijemo jih z vrelim mlekom, dodamo preostale sestavine in ohladimo. Vrelo mora biti res vrelo, ker se zaradi tega maščobe v orehih drugače obnašajo.

Priprava potice:

Vzhajano testo razvaljamo en centimeter debelo v pravokotnik in ga premažemo z izbranim nadevom. Testo zavijamo po krajši stranici. Tam, kjer bomo začeli zavijati, namažemo nadev do roba, centimeter zgornjega roba pa pustimo nenamazanega in ga premažemo z vodo ali beljakom. Testo zavijemo.

Vzamemo šiviljski meter. Izmerimo premer potičnika. Dolžino premera potičnika primerjamo z dolžino testa in morata biti enaki. Višek testa pri vsakem koncu odrežemo. Potičnik namažemo z maslom in vanj preložimo potico. Testo z dlanmi rahlo potlačimo in ga na več mestih prebodemo do dna z leseno špilo. Prekrijemo s prtom in pustimo vzhajati. Pred peko testa ponovno prebodemo. Pečemo 45 minut pri 170 stopinjah Celzija.

Preden potico postrežemo, jo moramo posuti s sladkorjem v prahu AGRAGOLD, predvsem pa mora biti pred rezanjem res dobro ohlajena.