Poslopje slovenskega veleposlaništva v ameriški prestolnici Washington je v soboto ob tradicionalni prireditvi dneva odprtih vrat EU obiskalo več kot dva tisoč ljudi. Ti so lahko okusili potico, kranjsko klobaso, koroško skuto in slovensko čokolado. Na voljo so bila tudi vina Kleti Brda in Rodica.

Ameriškim in drugim gostom so posebej predstavili Bled, kjer vse več Američanov sklepa zakonske zveze. Predstavila so se tudi slovenska društva iz ZDA, kot po navadi pa so obiskovalci znova lahko videli kurente, ki so v Washington prišli iz Clevelanda.

Članice EU se predstavljajo v Washingtonu

Na podoben način se v ameriški prestolnici Američanom in drugim v začetku maja že več let predstavljajo vse članice EU, ki na svojih veleposlaništvih goste seznanijo s kulturo, turizmom, kulinariko in drugimi značilnostmi.

Uspešen obisk na dnevu odprtih vrat EU

Letos o dobrem obisku poročajo tudi z drugih veleposlaništev. Dan odprtih vrat EU slavi spomin na Schumanovo deklaracijo iz leta 1950, ki je bila osnova za ustanovitev predhodnice današnje EU – Evropske skupnosti za premog in jeklo.