Avstralska zvezdnica pred oltar na skrivnostni italijanski poroki #foto

Glasbenica, katere polno ime je Sia Furler, svoje zasebno življenje že več let zelo skrbno varuje. Foto: Profimedia

Avstralska pevka Sia se je konec tedna poročila s partnerjem Danom Bernardom, poroča Page Six. Skrivnostno poroko so pripravili v Portofinu v Italiji, na istem mestu, kjer sta se lani poročila Kourtney Kardashian in Travis Barker.