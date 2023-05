Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znana nemška smučarska skakalka Katharina Althaus je v Oberstdorfu dahnila usodni da svojemu dolgoletnemu partnerju Patricku Schmidu in bo poslej tekmovala pod priimkom Schmid, so potrdili pri tamkajšnji smučarski zvezi. Nemka je bila osrednja junakinja zadnjega nordijskega svetovnega prvenstva v Planici, kjer je osvojila tri zlata odličja in eno bronasto.