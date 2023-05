Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S Poljske prihajajo novice, da se je skakalni šampion Dawid Kubacki vrnil v reprezentanco in z njo začel temeljne priprave na novo sezono smučarskih skokov. Poljak je zaradi ženinih težav z zdravjem predčasno končal lansko tekmovalno obdobje.

Dva tedna pred koncem zadnje sezone je kot strela z jasnega prišla novica, da Dawid Kubacki predčasno končuje norveško turnejo, dan zatem pa, da končuje tudi tekmovalno obdobje. Razlog so bile resne zdravstvene težave s srcem njegove žene Marte. Poljak se je vrnil v domovino, kjer so se zdravniki borili za ženino življenje, po nekaj tednih pa je sporočil dobro novico, da je Marta v domači oskrbi in da počasi okreva.

33-letnik je ob umiku zasedal tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, kasneje ga je prehitel Anže Lanišek, ki se je zadnji dan sezone v Planici z lepo gesto spomnil nesrečnega Poljaka in ga "s seboj prinesel na zmagovalni oder".

Takole se je Anže Lanišek poklonil Dawidu Kubackemu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Dawid že trenira z nami, z Marto se dobro spopadata s položajem"

Kubacki se je mesec in pol po umiku vrnil v reprezentanco, s katero se že pripravlja na novo sezono. "Z Dawidom sva imela dolg pogovor, skupaj z Marto se zelo dobro spopadata s situacijo," je za skijumping.pl povedal glavni trener Poljakov Thomas Thurnbichler.

Glavni trener Poljakov Thomas Thurnbichler. Foto: Sportida

"Dawid je že začel trenirati z nami. Seveda moramo biti glede na njegovo situacijo prilagodljivi. A če se bo vse razvijalo tako pozitivno, kot se je v zadnjem času, potem bo že od začetka poletne sezone popolnoma vključen v proces treninga. Tega sem zelo vesel," je dodal Avstrijec na trenerskem čelu Poljakov.

Ti so priprave začeli pred dnevi. "Skakalci so od 25. aprila v trenažnem procesu. Začeli smo temeljne priprave, različne vaje za moč, atletiko in akrobatiko," je za poljski mediji še dejal Thurnbichler.

Slovenski skakalni tabor bo priprave na novo sezono začel po prvomajskih praznikih.