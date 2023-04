Dawid Kubacki sporočil čudovito novico: Zgodil se je čudež

Poljski skakalec Dawid Kubacki, ki je zaradi zdravstvenih težav žene Marte predčasno končal letošnjo sezono v smučarskih skokih in se tako odpovedal boju za veliki kristalni globus, je na družbenih omrežjih sporočil, da so njegovi ženi vstavili srčni spodbujevalnik in da bo zdravljenje lahko nadaljevala v domači oskrbi.

"Danes smo se vrnili domov in lahko rečem, da je to, kar so naredili zdravniki, medicinske sestre in fizioterapevti, čudež," je poljski skakalec Dawid Kubacki v petek sporočil prek družbenih omrežij, zraven pa dodal fotografijo z ženo Marto, ki je sredi marca zaradi hudih zdravstvenih težav s srcem potrebovala bolnišnično zdravljenje.

V zapisu na družbenih omrežjih se je Kubacki zahvalil za molitve, lepe želje in besede spodbude, ki jih je bila družina Kubacki deležna v zadnjem mesecu, in dodal, da bo vse to njegova žena potrebovala tudi v prihodnje, saj začenja proces intenzivne rehabilitacije, on pa se bo spoznaval z novo resničnostjo.

Zahvalil se je celotni zdravniški ekipi centra za zdravljenje bolezni srca Silecian v mestu Zabrze na jugu Poljske. "Vi ste prava zmagovalna ekipa pokala narodov," jih je pohvalil in dodal, da se je izkazalo, da skoraj vsak od nas pozna nekoga s srčnim spodbujevalnikom. "S tako osebo si bom delil življenje, drugo življenje," je še zapisal Kubacki.

Pod objavo so mu podporo izkazali številni smučarski skakalci in ljubitelji skokov. Ob novici si je oddahnil tudi Peter Prevc, ki je zapisal, da je pravo olajšanje slišati tako novico. Z lepimi željami sta se oglasila tudi najboljši skakalec pretekle zime Norvežan Halvor Egner Granerud in nekdanji avstrijski smučarski skakalec Gregor Schlierenzauer. Presrečen je zagotovo tudi Anže Lanišek, ki je na Kubackega z izjemno gesto (na podelitev medalj najboljšim v sezoni je prinesel Kubackega v kartonasti različici in dal javnosti vedeti, da bi tudi Poljak moral stati na zmagovalnem odru) spomnil na zaključku sezone v Planici.

Dawid Kubacki je v tej sezoni 15-krat stal na zmagovalnem odru, od tega šestkrat na najvišji stopnički, v skupnem seštevku zime pa je osvojil četrto mesto. Brez urgentne zdravstvene situacije v družini, bi se lahko boril tudi za prvo mesto in veliki kristalni globus. Na svetovnem prvenstvu v Planici je osvojil bron na veliki napravi, novoletno turnejo pa je končal na 2. mestu.

