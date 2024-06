Debelo leto po čustvenem dnevu in lepi gesti Anžeta Laniška, ki je ob koncu sezone 2022/23 na zmagovalni oder v Planici prinesel kartonasto podobo prijatelja Dawida Kubackega, ki je zaradi ženine bolezni predčasno končal sezono, in s tem jasno pokazal, da si je Poljak zaslužil mesto med najboljšimi tremi, njegova poteza še vedno odmeva.

Nagrada poljskega olimpijskega komiteja

Lanišek si je za svoje dejanje že pred časom prislužil nagrado za fair play Društva športnih novinarjev Slovenije, marca ga je v Planici z enim najvišjih odlikovanj, zlatim križem za zasluge Republike Poljske, nagradil še poljski predsednik Andrzej Duda, zdaj pa je Domžalčana nagradil še Olimpijski komite Poljske.

Ta je v ponedeljek gostil gala podelitev nagrad Fair Play za leti 2022 in 2023. V eni od kategorij sta bila glavna protagonista Lanišek in Kubacki.

Anze Lanisek i Dawid Kubacki z nagrodą Fair Play PKOl #skijumping @przeglad pic.twitter.com/MSDfkJFQTe — Natalia Żaczek (@ski_natalia) June 11, 2024

"Takšna čast v meni vzbudi veliko čustev"

"To je bila spontana gesta, ki je prišla naravnost iz srca. Tega trenutka ne bom nikoli pozabil. Razmišljal sem, kaj bi naredil v takem položaju. Družina mi veliko pomeni, zato sem vedel, da bi, če bi se znašel v Davidovem položaju, naredil enako. Velika čast je, da te ceni poljski olimpijski komite. Takšna čast v meni vzbudi veliko čustev. Nisem bil vedno človek, ki bi se obnašal tako, a tukaj je vse prišlo naravnost iz srca in ni bilo prisiljeno. Vse to nakazuje na razvoj osebe," je za skijumping.pl po prejemu nagrade dejal Lanišek, vesel, da sta si ob prejemu nagrade s Kubackim delila oder.

Fotografija s Športnika leta 2023, ko je prejel nagrado za fair play Društva športnih novinarjev Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com

"Vesel sem, da sva to nagrado prejela skupaj, saj sem na trenutke dobil vtis, da sem zaradi svoje geste bolj cenjen, pa vendar je bila njegova gesta do Marte, to, da je pustil vse in šel k družini, res ogromna. Vesel sem, da sva danes oba prišla na oder."

Brez zdravja tudi druge stvari stvari ne štejejo nič

Ob tem je 28-letnik izpostavil še druge osebe, ki so pristavile svoj del v zgodbi. "Pri vsem tem sta imela veliko vlogo tudi Kamil in Ewa Stoch. Bila sta vodilna pri vsem skupaj, cenim njuno podporo. Prispevala je tudi moja žena, prav tako moja športna fizioterapevtka. Če Dawid ali kdo drug iz ekipe potrebuje podporo, mu bomo vedno z veseljem pomagali. Zdravje je izjemno pomembno. Brez tega tudi druge stvari niso pomembne. Vesel sem, da je zdaj z Marto vse v redu."

"To kaže na lepoto športa, v katerem drug drugega podpiramo in si pomagamo." Foto: Reuters

"Resnično cenim, kar je naredil Anže. Ne samo on, tudi njegova žena nas je podpirala in nam pomagala. Svetovala mi je, kaj lahko naredim in kaj naj poskusim. Lepo je, da takšno obnašanje danes še obstaja v tem športu. To kaže na lepoto športa, v katerem drug drugega podpiramo in si pomagamo," je za poljski medij povedal Kubacki.