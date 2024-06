Po sezoni za pozabo poljskih smučarskih skokov je več skakalcev izrazilo nezadovoljstvo z lanskimi pripravami na tekmovalno obdobje, v katerega so vstopili mentalno izčrpani. Trenerski štab, v katerem je Thomas Thurnbichler ostal na mestu glavnega trenerja, je doživel nekaj prevetritev, Avstrijec pa je napovedal, da se bodo tokratnih priprav lotili drugače.

A v teh pod njegovo taktirko ne bo sodeloval Kamil Stoch. 37-letnik je konec preteklega tedna potrdil govorice zadnjih tednov, da se v novo sezono podaja s svojo ekipo. Glavni trener bo Michal Doležal, v ekipi bo kot drugi trener deloval Lukasz Kruczek, predstavil pa je tudi novega serviserja in fizioterapevta. Čeh dobro pozna poljske skoke, med letoma 2019 in 2022 je bil glavni trener, prej pa pomočnik Stefana Horngacherja.

Stoch bo deloval pod taktirko Michala Doležala. Foto: Sportida

Na novinarski konferenci je Stoch podrobneje pojasnil, zakaj se je odločil za spremembo. Med drugim je dal vedeti, da mu je zamisel predlagal tudi nekdanji poljski šampion, zdaj pa predsednik poljske smučarske zveze Adam Malysz.

"Potrebujem nekoga, ki se bo osredotočil samo name, ki me dobro pozna" "Potrebujem nekoga, ki se bo osredotočil samo name. Nekdo, ki bo opazil podrobnosti, ki jih je mogoče spremeniti." Foto: Guliverimage

"Po zame zelo težkem obdobju brez uspehov, brez stopničk je bilo težko najti motivacijo. Težko je bilo najti nekaj, česar bi se lahko oprijeli, in zaradi tega še bolj trdo delali. Po sezoni sem bil izčrpan tako psihično kot fizično. Vedel sem, da če želim v skokih še kaj doseči, je potrebna popolna sprememba sistema treninga. Potrebujem nekoga, ki se bo osredotočil samo name. Nekdo, ki bo opazil podrobnosti, ki jih je mogoče spremeniti. Verjamem, da na trenutni stopnji moje kariere, detajli, ki lahko dejansko kaj spremenijo v mojem skoku, dodajo tistih 15 metrov, ki mi manjkajo," so besede trikratnega olimpijskega in dvakratnega svetovnega prvaka, ki je zadnjo sezono svetovnega pokala končal na skromnem 26. mestu, povzeli pri skijumping.pl.

"Verjamem, da me bodo znali vrniti na najvišjo raven"

"Ugotovil sem, da lahko uspehe dosežem z ljudmi, ki me dovolj dobro poznajo, tako fizično kot psihično. Ki vedo, kako se fizično odzivam na trening, pa tudi, kako se odzivam na neuspehe in kako na uspehe. Verjamem, da me bodo ljudje, kot sta Michal in Lukasz, s katerima sem že dosegal uspehe, pa tudi neuspehe, znali vrniti na najvišjo raven," je dodal Poljak in se zahvalil vodstvu zveze.

Poljska smučarska zveza je Stochu prižgala zeleno luč. Foto: Sportida

"Rad bi se zahvalil predsedniku Malyszu, s katerim sva večkrat govorila, tudi v času Planice, ko mi je predlagal različne rešitve, tudi individualno delo. Rekel mi je, naj razmislim o sodelovanju s svojo ekipo, tako kot je treniral on, saj da bi bila to morda rešitev tudi zame. Hvala za njegov nasvet, za odobravanje in vso pomoč, hvala tudi preostalemu vodstvu zveze za možnost dela v takšnih pogojih," je na novinarski konferenci dodal dvakratni zmagovalec svetovnega pokala.