Nekdanji smučarski skakalec Primož Roglič je uspešno zamenjal šport in navdušuje na kolesu, nekdanji kolesar Kristijan Koren pa se te dni preizkuša na skakalnici. Kako se znajde v svetu smučarskih skokov, preverite v videoposnetku.

"Vsak lahko skoči na smučkah," je iztočnica FLIGHT FESTA, tekme v smučarskih skokih za "civiliste", ki dokazuje, da lahko vsak smučar po enem treningu varno skoči kar v alpskih pancarjih.

Dvodnevni praznik skokov z dobrodelno revijo A-reprezentantov, veselico in tekmo amaterjev bo v Mostecu potekal v petek in soboto. Na skakalnici ne bo manjkalo znanih obrazov iz sveta smučarskih skokov, med njimi bodo Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc, Žak Mogel, Žiga Jelar, Nika Vodan, Katra Komar, Taja Bodlaj ..., so zapisali organizatorji.

Opremo si je že nadel tudi nekdanji profesionalni kolesar Kristijan Koren in se preizkusil na 20-metrski skakalnici. Kako mu je šlo, preverite v spodnjem videoposnetku.

Skok Kristijana Korena:

Zakaj se je odločil za skoke v Mostecu?

Petkova zabavna tekma civilistov, s katero želijo približati skoke vsem, ki bi radi poizkusili, pa ne vedo, kako to narediti varno, se bo začela ob 18. uri.

Sobotna dobrodelna revija skokov A- in B-reprezentantov, na kateri bodo zbirali denar za kamp za perspektivne mladince, pa se bo začela ob 17. uri. Oba dneva bo popestrilo glasbeno dogajanje.

Nekdanji skakalec Bor Pavlovčič vabi v Mostec: