V Predazzu januarja ne bo olimpijske generalke

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je bila prisiljena odpovedati olimpijsko generalko v smučarskih skokih v Predazzu. Ta bi morala biti na sporedu 11. in 12. januarja naslednje leto, a kot so sporočili prireditelji, skakalnica do takrat še ne bo nared. To je edina sprememba v prvotnem programu svetovnega pokala, poroča spletna stran Fis-ski.com

"Informacija, ki smo jo prejeli prejšnji teden, je bila nepričakovana in na žalost vpliva na naš koledar svetovnega pokala in pomembne priprave organizacijskega odbora za zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini 2026. Testni dogodki so ključni koraki za popolno pripravo in izvedbo olimpijskih iger," je dejal direktor svetovnega pokala Sandro Pertile."

Kljub temu ostaja optimističen in je že pripravil načrt B.

"Objekt naj bi bil pripravljen aprila ali maja 2025, dobili smo zavezujočo obljubo. Zato bomo poleti 2025 na objektu organizirali tekmo velike nagrade, tako v posamični kot v ekipnih konkurencah. Ta dogodek nam bo zagotovo dal pomembne izkušnje in teste, ki jih potrebujemo pred nastopom na olimpijskih igrah," je novi načrt za generalko predstavil Pertile in dodal: "Trenutno predvidevam, da bo vikend ostal prost v koledarju svetovnega pokala, saj bi morala biti tekma neposredno po novoletni turneji. To bo vsem vpletenim dalo nekaj časa, da globoko zadihajo sredi težke sezone."

