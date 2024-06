Zbirali so sredstva za mlade upe smučarskih skokov

Za vsak preskočeni meter po 1 evro

V izziv so zagrizli glavni motor Flight Festa, Aleš Prestor, in vodstvo SSK Ilirija, k pobudi pritegnili več sponzorjev, Laško 0,0 pa je projekt podprlo tako, da je za vsak preskočeni meter na včerajšnji reviji skokov doniralo po 1 evro v sklad, s katerim bodo julija v Planici izvedli kamp za 18 perspektivnih mladih orlov. Tam bodo ob trenerjih znanje in izkušnje mladini predajali tudi aktivni in upokojeni šampioni ter šampionke.

Lovro Kos Foto: Marko Delbello Ocepek

Zbrali več kot pet tisoč evrov

Prav izziv, da se z dogodkom nabere čim več sredstev za mladince, je k sodelovanju pritegnila 32 skakalcev, tudi kar nekaj A reprezentantov in reprezentantk, ki so v soboto popoldan v Mostecu pridno nabirali metre in za kamp zbrali 5.263,50 evrov, sicer pa je bil Flight Fest z zabavno petkovo tekmo amaterjev tudi odlična priložnost za druženje s kolegi in navijači, pred novo sezono priprav in tekmovanj.

Urša Bogataj je razglasila koliko evrov se je nateklo v sklad. Foto: Marko Delbello Ocepek

Kot zanimivost omenimo, da je daljavo dneva s 60,5 metra postavil Miha Sinčič, le malenkost pa je za njim zaostala svetovna mladinska prvakinja, 16-letna Tina Erzar, ki jo poznavalci skokov izpostavljajo kot našo naslednjo šampionko. Skoke kolegov je od strani spremljala tudi dvakratna olimpijska prvakinja in mlada mamica Urša Bogataj, ki je razglasila koliko evrov se je nateklo v sklad.

Cilj FLIGHT FESTA je popularizacija smučarskih skokov. Pod sloganom 'Vsak lahko varno skoči na smučkah' vsakomur omogoča, da to stori organizirano in varno z vrhunskimi trenerji in bivšimi skakalci, zaključek akcije pa je zabavna tekma v kostumih. Na brezplačnem dvodnevnem dogodku so se lahko navijači družili s svojimi športnimi heroji in vzorniki, že uveljavljeni skakalci pa so z dobrodelno revijo skokov zbirali sredstva za kamp, s katerim želijo mladim upom skakanja olajšati prehod v reprezentanco.

Preberite še: