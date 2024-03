Za poljskimi smučarskimi skakalci je sezona za pozabo. Po tradicionalnem zaključku v Planici so, kot so napovedali že med tekmovalnim obdobjem, na glas spregovorili o glavnem krivcu za slabe rezultate. Po njihovem mnenju sta bila ključna dejavnika premalo počitka v pripravljalnem obdobju in prenatreniranost, saj so zimsko sezono začeli utrujeni.

"Mislim, da je bilo v pripravljalnem obdobju, ko smo imeli zelo težke treninge, premalo počitka. Zato smo bili celotno sezono izčrpani, pri skakanju nam je primanjkovalo moči in svežine, a smo kljub vsemu sezono uspeli izpeljati do konca," je po koncu tekmovalnega obdobja za poljski onet.pl glavno težavo izpostavil izkušeni Poljak Dawid Kubacki.

"To je bila naša največja težava. Ko vstopiš v svetovni pokal utrujen in imaš pred seboj še celotno sezono, se je težko osvežiti," je še pojasnil 34-letnik in priznal, da se je še dolgo v sezoni slepil, da bi se rezultatska krivulja vendarle lahko obrnila navzgor.

Lani četrti skakalec zime in letos šele 28. pravi, da je zimsko sezono začel utrujen. Foto: Guliverimage

"Ves čas sem si delal utvare in verjel, da se lahko rezultatski premik zgodi na primer na Japonskem. Tam sem začel spodobno, uspel sem priti do desetega mesta, potem pa so se stvari spet poslabšale. Ko nisem odpotoval v Lahti, pa mi je postalo jasno, da nam ostaneta samo še norveška turneja in Planica, tako da velikih čudežev ne bo."

Kubacki je ob tem dal vedeti, da je z decembrskim slovesom pomočnika trenerja Marca Nölkeja začutil olajšanje. "Vsekakor mi je to dalo nekaj več miru. Bil je kolovodja, ki nas je kar naprej silil. Bil je odgovoren za trening moči in je želel, da bi ga bilo vedno več. Na koncu je bilo preveč."

"En dan sem imel energijo, naslednji dan je ni bilo več," pravi 37-letni Piotr Zyla, ki pričakuje spremembe v pripravljalnem programu. Foto: Reuters

Besedam Kubackega je prikimal tudi Piotr Zyla. "En dan sem imel energijo, naslednji dan je nisem imel več. Ko se je začela sezona, sem bil že utrujen. Priprave bi bile lahko veliko bolje načrtovane in izpeljane. O tem smo se že pogovarjali in vemo, kaj storiti. Zdaj vedo tudi drugi, tako da bo v prihodnosti videti malo drugače," je za poljski medij dejal 37-letni Zyla.

Za precej "starim" poljskim taborom – Kamil Stoch ima 36 let – je skromna sezona, prav nihče v skupnem seštevku ni končal med prvo petnajsterico. Še najvišje je bil na 19. mestu Aleksander Zniszczol.