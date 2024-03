Peter Prevc počaščen še v Radovljici #video

Poslavljanje in čaščenje Petra Prevca se nadaljuje. Slovenski skakalni šampion si je dom ustvaril v Radovljici in občina ter someščani so mu v torek pripravili veliko zabavo na Vurnikovem trgu v družbi ansambla Saša Avsenika in pihalnega orkestra Lesce. "Hvala za takšno udeležbo, za tak sprejem," je dejal v kratkem nagovoru množice pod odrom. Prejel je prav posebne smuči. "Zelo sem počaščen." Poglejte v zgornjem videu.