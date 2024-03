Kaj so slovenskemu junaku Petru Prevcu sporočali navijači? #foto

Letošnji finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki ga tradicionalno gosti Planica, je imel še posebno težo. Pred domačimi navijači je svojo veličastno kariero, v kateri je dosegel 24 posamični zmag, osvojil veliki kristalni globus (2016), tri male za zmago med letalci (2014, 15, 16), zlatega orla za zmago na novoletni turneji (2016), pa tri olimpijske kolajne (zlato, dve srebrni in bronasto) ter osem medalj s svetovnih prvenstev (tri zlate, dve srebrni in tri bronaste), končal Peter Prevc. Navijači so se mu v štirih planiških dneh za veselje, ki jim ga je prinesel v 15 sezonah svetovnega pokala, zahvaljevali s številnimi sporočili na raznoraznih transparentih. Nekaj smo jih zbrali v fotogaleriji.