Petru Prevcu pomagal v šampionski sezoni, zato se ni mogel zadržati

Bili ste pomemben del Petrove kariere. Vse do leta 2018 ste skrbeli, da so bile njegove smuči dobro pripravljene. Kako ste spremljali njegov razvoj od dečka do moža z veliko začetnico?

Ko zdaj ob slovesu gledam nazaj, se je vse skupaj zgodilo hitro. Takrat je kar trajalo. Lepo je bilo. S Petrom je bilo vedno lepo. Rasel je. Zdaj je pač konec. Vsake stvari je enkrat konec.

Ali so vas preplavila čustva?

So, zelo.

Ste podoživeli kakšen trenutek?

Zdaj, ko je zaključil kariero, prihajajo na plan tisti spomini, kaj vse smo skupaj dosegli kot ekipa. Morda takrat kot ekipa nismo čutili te evforije, ki se je pokazala zdaj. Vsaj meni osebno.

Skrbel je za Petrove smuči v šampionski sezoni. Foto: Vid Ponikvar

Ali je imel kakšne posebne zahteve glede priprave smuči ali vam je povsem zaupal?

Peter je bil zelo nezahteven glede tega. Oziroma bom rekel, da je bil zahteven in nezahteven. Takrat je bil Elan tako nizko, da smo z njim delali, ker smo vedeli, da lahko dvigne znamko Elan. Ogromno se je delalo. Mislim, da je imel zelo dober, če ne najboljši material.

V kakšni meri vas je presekalo, ko se je Elan po šampionski sezoni umaknil?

Še danes ne morem tega dojeti, pa čeprav je minilo že toliko let. Da prineseš domov dva kristalna globusa, ženskega in moškega, zmagaš na 15 tekmah, pa zaprejo trgovino. Vodilne oziroma tistega, ki je to naredil, bi "pohvalil". A se je zgodilo. Nato sem bil prvi slovenski uradni serviser. Sicer ni dolgo trajalo, dve leti, potem pa se je končala še ta zgodba.

Foto: Anže Malovrh/STA

Za številne slovenske šampione ste pripravljali smuči, tudi za Primoža Peterko.

Elan je bil takrat uradni za Slovenijo. Vsem fantom, ki so že končali kariere – Žonta, Kranjec, Peterka, Radelj, Benkovič … –, sem pripravljal smuči. Potem so prihajali tuji proizvajalci in so vzeli kakšnega slovenskega skakalca pod svoje okrilje. Vsem, ki sem jim delal smučke, sem dal vse, kar sem lahko, da so bile njihove smuči maksimalno dobro pripravljene.

Kako pa ste doživljali šampionsko sezono Petra Prevca, v kateri je šlo vse kot po maslu?

To je bilo neverjetno. Zjutraj na zajtrku sva se vedno kaj pošalila. Ali bomo danes zmagali? Bomo, bomo, je dejal. Pa je bil enkrat drugi in je rekel dobro, bom pa jutri zmagal. Ko enkrat gre, gre. Če tega ne doživiš, je težko opisati. Vse je bilo videti enostavno. A ko gledaš za nazaj, ti je jasno, da smo prav vsi v ekipi trdo delali, da se je vse to zgodilo. A biti mora ena stvar, Peter je moral biti Peter. Imeti moraš takšen kaliber tekmovalca, da vse to lahko izpelje. Veliko pritiskov je bilo, a je vse zdržal.