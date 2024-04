Za moško poljsko skakalno reprezentanco je porazna sezona, med najboljšo dvajseterico je v skupni razvrstitvi svetovnega pokala končal le Alexader Zniszczol, medtem ko so glavni aduti zadnjih let razočarani zasedli 25. (Piotr Zyla), 26. (Kamil Stoch) in 28. mesto (Dawid Kubacki).

Predvsem izkušenejši del precej "stare" poljske reprezentance je po sezoni izpostavil, da so v pripravah na treningih pregoreli in posledično v sezono vstopili utrujeni, v poljskih medijih so se pojavila tudi namigovanja, da naj bi si Stoch našel svojega trenerja.

Thurnbichler z novim pomočnikom Maciej Maciusiak je nova desna roka Thurnbichlerja. Pred tem je deloval v B-ekipi in z mlajšimi skakalci. Foto: Guliverimage

Da priprave niso bile optimalne, je po analizah priznal tudi glavni trener Thomas Thurnbichler, ki še naprej uživa zaupanje vodilnih na domači zvezi.

Avstrijec je sredi tedna obelodanil svoje razloge za klavrno tekmovalno obdobje, zveza pa je naznanila nova imena v trenerskih štabih.

Thurnbichlerjev novi pomočnik bo Maciej Maciusiak, ki je v zadnjem času deloval kot glavni trener B-ekipe in bedel tudi nad mlajšimi.

Strokovni ekipi se bo pridružil tudi Arvid Endler, ki je v preteklosti že delal s poljskimi skakalci, pomagal je predvsem v fazi letenja, tudi v vetrovniku.

Nemčevo področje delovanja bo tudi tokrat zvezano na fazo letenja. Iz B-ekipe se v A seli tudi fizioterapevt.

Thurnbichler pravi, da lanske priprave niso bile izvedene optimalno, posledično so tekmovalci sezono začeli psihološko utrujeni. Foto: Sportida

"Prišlo je do preobremenitve tekmovalcev"

"Analize so končane. Opravili smo tudi plodne pogovore o spremembah v trenerskem štabu za naslednjo sezono. Zavedamo se, da smo tudi trenerji delali napake. Prišlo je do preobremenitve tekmovalcev. Predvsem jeseni smo preveč potovali, priprave so bile preobsežne, kar je pomenilo, da tekmovalci v zimo niso vstopili psihološko sveži. Bila je težka situacija. Testi so sicer pokazali dobre rezultate, mišice skakalcev niso bile v slabem stanju, šlo je bolj za psihično utrujenost, ki je povzročila težak začetek sezone. Kar se tiče fizične priprave, za katero je bil odgovoren Marc Noelke (ne sodeluje več z njimi, op. a.), smo videli napredek, a smo izbrali napačno metodologijo treninga skakalcev. Nismo trenirali na način, ki bi avtomatiziral pravilne gibe tekmovalcev, kar je v smučarskih skokih nujno. Različni dejavniki so tako pripeljali do tega, da to ni bila naša sezona," je v mikrofon Poljske smučarske zveze dejal Thurnbichler in napovedal spremembe v trenažnem procesu.

Alexander Zniszczol je bil na 19. mestu najvišje uvrščeni Poljak v skupnem seštevku svetovnega pokala. Kamil Stoch je bil 26., Dawid Kubacki šele 28. Foto: Guliverimage

Vrnitev k osnovam

"Vso odgovornost za fizično pripravo bom prevzel sam. Imeli bomo učinkovitejši urnik treningov, ki bo vključeval manj potovanj in učinkovitejše jesensko obdobje. Ponovno smo spremenili tudi strategijo, in sicer se bomo vrnili k osnovam, tistemu, kar je v smučarskih skokih pomembno. Želimo tesno sodelovati tudi z drugimi ekipami, saj želimo čim bolje služiti naslednji generaciji. Za izkušenejše igralce bodo narejeni individualni načrti. Ob tem velja dodati, da so naši skakalci že dobili načrte treningov, ki jih bodo opravili doma. Naslednji teden bomo začeli trenirati v celoti po načrtu, ki smo ga pripravili za vse skakalce," so 34-letnikove besede povzeli pri skijumping.pl.

