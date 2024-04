Dan po tem, ko so iz SZS sporočili, da se Zoran Zupančič poslavlja z mesta glavnega trenerja smučarskih skakalk, so potrdili tudi njegovega naslednika. To bo nekdanji smučarski skakalec Jurij Tepeš, ki je kariero zaključil junija 2020 pri vsega 31 letih. "Dobili smo se z vsemi tekmovalkami, predvsem z nosilkami smo se tudi pogovorili. Jurij ni novinec, štiri leta je deloval v državnem panožnem nordijskem centru, delal je s tekmovalkami, ki bodo tudi del A reprezentančne selekcije. Načrt dela še ni bil sprejet, smo pa potrdili Jurija kot glavnega trenerja. Ne odstopamo od tega, da je do ena od najboljših ekip na svetu in tudi temu primerno bodo postavljeni cilji ne samo za olimpijsko sezono, temveč tudi za sezono, ki prihaja," je odločitev o novemu trenerju komentiral vodja panoge Gorazd Pogorelčnik.

"Sigurno je Juriju šport znan. Ima izkušnje s tekmovalkami, z mlajšimi, tudi z Niko Prevc, tako da če bo imel ob sebi dobro ekipo, ki bo držala skupaj in bo lojalna, bodo lahko normalno nadaljevali njihovo zastavljeno pot," pa je svojemu nasledniku sporočil dozdajšnji glavni trener Zoran Zupančič.

Zoran Zupančič se je poslovil od mesta glavnega trenerja. Foto: www.alesfevzer.com

Tepeš se je po karieri podal v trenerske vode, v Državnem panožnem nordijskem centru v Kranju je sodeloval z mlajšimi smučarskimi skakalkami. Trenersko znanje je tam nabiral od nekdanjega glavnega trenerja ženske reprezentance Staneta Baloha.

"V času skakalne kariere sem govoril, da nikoli ne bom trener. Mislim, da sem se kar našel. Potreboval sem nekaj mesecev in zdaj mi je dobro. Zanimivo je, veliko vem že iz svoje kariere. Marsikaj se bom še naučil. Delam kot pomočnik Stena Baloha. Vse naloge, ki so za pomočnika torej. Hodim po tekmah, treningih, hkrati pa se izobražujem," je leta 2021 v Sportalovi rubriki Druga kariera dejal Tepeš, ki stopa v velike čevlje.

Slovo Zupančiča po šestih letih, dveh kristalnih globusih, globusu za pokal narodov, olimpijskih kolajnah ...

Zupančič je vodenje ženske reprezentance prevzel poleti 2018 in se s skakalkami v tem času veselil številnih uspehov – dveh kristalnih globusov, ki sta ju osvojili Nika Križnar v sezoni 2020/21 in Nika Prevc letos.

Nika Prevc je v zadnji sezoni osvojila glavno nagrado, Slovenke pa so v pokalu narodov zaostale le za Avstrijkami. Foto: www.alesfevzer.com

Ema Klinec je leta 2021 postala svetovna prvakinja na srednji skakalnici v Oberstdorfu, Križnarjeva je bila takrat tretja na veliki napravi, Slovenke pa ekipno druge.

Sledila je olimpijska sezona, v kateri je Urša Bogataj skočila do olimpijskega zlata na posamični tekmi, Križnarjeva do bronaste medalje, slovenski kvartet pa je na mešani ekipni tekmi osvojil zlato. Slovenska ženska reprezentanca je tisto sezono na koncu prvič osvojila še pokal narodov za najboljšo reprezentanco v seštevku svetovnega pokala.

Tokratno slovo od reprezentance je Zupančič napovedal, ker tako on kot skakalke po njegovem mnenju potrebujejo spremembo.