Zoran Zupančič o razlogih za slovo, znan njegov naslednik #prenos

Zadnjih šest let trener ženske skakalne reprezentance Zoran Zupančič je na novinarski konferenci pojasnil razloge za slovo z mesta glavnega trenerja. "Super je, ko narediš svoje delo, slovo pa je vedno težko," je ob tem dejal Zupančič. Ob tem so na SZS tudi uradno potrdili, da bo mesto glavnega trenerja prevzel Jurij Tepeš.

Dobre tri tedne po koncu sezone svetovnega pokala, v kateri je Nika Prevc osvojila glavno lovoriko, kristalni globus za zmago v skupnem seštevku, je postalo jasno, da Zoran Zupančič v prihodnosti ne bo več glavni trener ženske skakalne reprezentance.

Kot je dejal v torkovi izjavi za nacionalno televizijo, je začutil, da tako sam kot skakalke potrebujejo spremembo, danes pa je o razlogih za slovo spregovoril še na novinarski konferenci, na kateri sta se mu za sodelovanje zahvalila predsednik panoge Borut Meh in vodja panoge Pogorelčnik, ki sta mu v imenu celotne reprezentance podarila mali globus z napisom "Zoran, hvala!"

"Veliko časa smo preživeli skupaj, za nami je eno lepo obdobje. V teh šestih letih smo doživeli veliko lepega in vesel sem, da se lahko zaključi vse skupaj na takšen način. Dosegli smo veliko uspehov in mislim, da je zdaj krog sklenjen. Spominjam se trenutkov, ko sem bil sam mladinski trener in z nekaterimi tekmovalkami krepko posegel po svetovnem pokalu, takrat sem tudi dobil priložnost nastopiti kot glavni trener. Zgodba je bila izredno uspešna, ne bom rekel, da je bila vedno lahka, a dosegli smo vse, kar se lahko v smučarskih skokih doseže in lahko rečem, da je delo narejeno ter lahko pod to potegnemo črto. Sam reprezentanco zapuščam v izredno dobrem stanju, tudi podmladek je odličen, tako da se pot mojega naslednika lahko nadaljuje," je v prvi izjavi povedal Zupančič.

"Šport je lep, a pogosto tudi težek. Jaz sem skušal biti do celotne ekipe pošten, spoštljiv, velikokrat sem bil tudi starševski, naša povezava je bila močna in nikdar mi ni bilo vseeno, kaj se dogaja s tekmovalkami. Na stopnji, ko so uspehi največji, je na eni strani veselje, na drugi pa tudi razočaranje. V tekmovalke je bilo vložene veliko energije, da smo lahko vlekli voz celotne ekipe. Zaradi vseh napetosti, ki jih prinese vrhunski šport, sem si nabral tudi nekaj zdravstvenih težav, ki sem jih v preteklosti ignoriral, zaradi dela pa sem ignoriral tudi marsikaj drugega. Posvetila je rumena lučka in moram se malo ustaviti," je o razlogih dejal Zupančič, ki je v Planici že vedel, da bo to njegova zadnja tekma.

"Težko bi rekel, da se je podrla kemija v ekipi. V tem času sem imel štiri tekmovalke v samem svetovnem vrhu, ko ti enkrat uspeva nekaj takega, ne moreš reči, da se dogaja kaj slabega. Vedno sem poskušal koristiti prednosti ekipnega dela in, ko smo delovali kot ekipa, smo bili izredno močni. Voz se mora vedno vleči v eno smer, ko se začne vleči v različne smeri, je težko delati. Še vedno gre za individualni šport, vsaka tekmovalka želi najboljše zase. Sam lahko ocenim, da je bilo delo dobro vodeno in izpeljano, vsaka je imela jasne zadolžitve in cilje, vsak pa mora potem opraviti svoje delo in prevzeti odgovornost," je še dodal Zupančič.

Kar se tiče prihodnosti si pušča odprta vrata. "Se pogovarjamo, nekaj ponudb je bilo, sam se bom poskušal v najboljši meri odločiti za naprej. Najprej moram pogledati nase in na svojo družino, kakšna bo odločitev, pa bo jasno v bližnji prihodnosti," je še dodal Zupančič. Še pred njim je slovo napovedal tudi njegov pomočnik Anže Lavtižar, ki se je odločil za nove izzive zunaj smučarskih skokov.

Mesto Zupančiča bo zdaj zasedel Jurij Tepeš. "Sigurno je Juriju šport znan. Ima izkušnje s tekmovalkami, z mlajšimi, tudi z Niko Prevc, tako da če bo imel ob sebi dobro ekipo, ki bo držala skupaj in bo lojalna, bodo lahko normalno nadaljevali svojo zastavljeno pot," je svojemu nasledniku sporočil Zupančič.

Slovo po šestih letih

Zupančič je vodenje ženske reprezentance prevzel poleti 2018 in se s skakalkami v tem času veselil številnih uspehov – dveh kristalnih globusov, Nike Križnar v sezoni 2020/21 in Nike Prevc letos.

Ema Klinec je leta 2021 postala svetovna prvakinja na srednji skakalnici v Oberstdorfu, Križnarjeva je bila takrat tretja na veliki napravi, Slovenke pa ekipno druge.

Sledila je olimpijska sezona, v kateri je Urša Bogataj skočila do olimpijskega zlata na posamični tekmi, Križnarjeva do bronaste medalje, slovenski kvartet pa je na mešani ekipni tekmi osvojil zlato. Slovenska ženska reprezentanca je tisto sezono na koncu prvič osvojila še pokal narodov za najboljšo reprezentanco v seštevku svetovnega pokala.

Tokratno slovo od reprezentance je Zupančič napovedal, ker tako on kot skakalke po njegovem mnenju potrebujejo spremembo.

