"Še vedno imam cmok v grlu, Anžetu sem takoj poslal sporočilo in mu povedal, kako sva se z ženo odzvala. Skupaj sva jokala. Tega res nisem pričakoval," je Kubacki povedal v pogovoru za poljski spletni portal przegladsportowy.onet.pl.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V nedeljo pa ni bil samo Lanišek tisti, ki se je izkazal s potezo v znak solidarnosti, ampak vsi trije, ki so zaznamovali zadnjo tekmo svetovnega pokala v sezoni. Poleg Timija Zajca in Laniška, ki sta poskrbela za dvojno slovensko zmago, je tudi Stefan Kraft sodeloval pri držanju transparenta, na katerem je pisalo: "David, vso srečo tvoji družini." Pri izražanju lepih želja so sodelovali tudi preostali skakalci, ti so se v znak podpore podpisali na poseben plakat, ki je bil izobešen v Planici.

Wzruszająca inicjatywa Ski Jumping Family!



Marta, Dawid - świat jest z Wami ❤️#skijumpingfamily pic.twitter.com/KwFtsKY2Zf — Damian Michałowski (@damianmichal) April 1, 2023

"Kar je storil Anže … Spoštovanje, res, s tem je dokazal, kakšen človek je in kako veliko srce ima. Z ženo sva videla tudi plakat, na katerega so skakalci zapisali svoje želje," je povedal poljski skakalec, ki je sezono končal na 4. mestu, potem ko je imel tik pred predčasnim umikom celo priložnost, da se vmeša v boj za veliki kristalni globus.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kubacki je že včeraj javnost razveselil z novico, da se ženino zdravstveno stanje izboljšuje, in priznal, da se še sam ne zaveda, kaj sta prestala v zadnjih tednih. Z ženo Marto imata doma dve majhni deklici, dveletno Zuzio in trimesečno Maro, ki se je rodila v času novoletne turneje, zato je bilo za družino Kubacki vse skupaj še precej bolj travmatično. Kubacki je priznal, da bo za predelovanje čustev poiskal pomoč psihologa.

