Žiga Jelar je v nedeljo stisnil zobe in na letalnici v Planici poletel do šestega mesta. Foto: Sportida

"Nisem stoodstoten. Nekateri zdravniki se ne bi strinjali, da danes letim, a vesel sem, da sem doživel polete. Nekaj najlepšega je doživeti ta adrenalin in navijače. Iz sebe sem iztisnil maksimum, se boril, šesto mesto 'iz postelje', brez skokov, pomeni, da neko kakovost imam," je po nedeljski tekmi na Letalnici bratov Gorišek dejal vidno utrujeni Žiga Jelar, ki mu jo je zdravje v preteklih tednih pošteno zagodlo, a je danes stisnil zobe, da je lahko počel to, kar ima najraje, in prispeval lep del v uspešen slovenski finalni mozaik.

Tik pred tekmovalnim začetkom finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici je Smučarska zveza Slovenije potrdila, da Žigi Jelarju zdravstveno stanje po bakterijski okužbi še ne dovoljuje nastopa na prvi posamični in ekipni tekmi, so pa dopuščali možnost, da pred domačimi navijači poleti zadnji dan sezone, v nedeljo. To se je tudi zgodilo, čeprav Jelar še ni povsem pri močeh, tako da je bila po svoje zmaga že to, da se je pojavil na vrhu letalnice. S poletoma, dolgima 228,5 in 236,5 metra, je zasedel šesto mesto.

Na prvih dveh sta končala Timi Zajc in Anže Lanišek, ki ju je ločevala zgolj desetinka, četrti je bil Domen Prevc, 20. pa Lovro Kos.

"Nisem še stoodstoten. Iz sebe sem stisnil maksimum. Nekaj najlepšega je, ko greš lahko letet, ko doživiš ta adrenalin in navijače." Foto: Sportida Po koncu tekme in podelitve je pred novinarje v mešani coni stopil vidno izčrpan, a presrečen, da je lahko letel. "Vsi so delali, da bi jaz lahko letel. Nekateri zdravniki se ne bi strinjali, da danes letim, a to zato, ker so mi hoteli najbolje. Zadnji izvidi so potrdili, da vranica ni ogrožena, da niso ogrožene ledvice. To je bil glavni pogoj, da sem lahko nastopil. Nisem še stoodstoten. Iz sebe sem iztisnil maksimum, se poskušal boriti, prinesti še nekaj točk Sloveniji. Bilo je vredno. Nekaj najlepšega je, ko greš lahko letet, ko doživiš ta adrenalin in navijače. Zadovoljen sem, da sem to doživel."

Zdravje mu jo je zagodlo že med norveško turnejo, a svojega telesa ni upošteval. Foto: Sportida

"Moral bi se vrniti domov, a sem trmast"

Zdravstvena kalvarija Jelarja se je začela že med norveško turnejo, a kot priznava, zaradi trme ni povsem poslušal telesa. "Že na norveški turneji sem prve dni ležal z vročino. Takrat bi moral iti domov, a sem trmast. Pred vsako tekmo sem imel upanje, da lahko tudi jaz skočim na stopničke, hotel sem z vsako tekmo prinesti čim več točk tudi Sloveniji. Boril sem se do zadnjega trenutka. Pred odhodom v Lahti se nisem počutil povsem dobro, a sem nekako mislil, da je to še utrujenost z norveške turneje. V Lahtiju ni bilo več poti nazaj. Lahko sem šel le še v bolnišnico. Imel sem tako otečeno grlo, da sem zelo težko požiral slino. Potem pa morda napačna diagnoza, ki je podaljšala to okrevanje. Na koncu so mi v dežurni ambulanti v Kranju rekli, da mi lahko pomagata le še antibiotik in infuzija," pripoveduje o marčevskih tegobah.

"Prevečkrat želim dobro za druge, ne poslušam pa sebe"

Jelarja je že jeseni 2021 močno zdelal covid-19, a sam meni, da njegovo telo ni bolj dovzetno za bolezni. "Malo se je začelo to govoriti, a se ne bi strinjal s tem. Rekel bi, da sem samo jaz preveč trmast. Prevečkrat želim dobro za druge, ne poslušam pa sebe. Morda bi moral biti večji ego, ampak to nisem jaz, svojega značaja ne bom spreminjal, zato potem jaz včasih plačam za določene stvari, saj mnogokrat delam v dobro drugih, ne pa za svoje dobro. Vem, da bi marsikateri skakalec že prej odšel domov, morda že po Oslu, da se spočije za finale, a jaz tega v tistem trenutku nisem naredil," še pravi član SK Triglav Kranj, ki je s 498 točkami osvojil 17. mesto v svetovnem pokalu, na vrhuncu sezone, domačem svetovnem prvenstvu, pa z rojaki postal ekipni svetovni prvak.

Hvaležen, da je lahko letel. Foto: Sportida

"To je bila po številu točk moja najuspešnejša sezona, na svetovnem prvenstvu smo osvojili zlato odličje. Želje, motivacije za prihodnost ne manjka. Žal mi je, ker se na Kulmu prva tekma zaradi vetrovnih razmer morda ni izšla, kot bi si želel. Vem, da sem se bil sposoben letos še enkrat boriti za mali kristalni globus. Naj to ostane za prihodnje leto. Šesto mesto 'iz postelje', brez skokov, na poletih v Planici pomeni, da neko kakovost imam, je dobra spodbuda za naprej," je ocenil sezono in dodal, da ga zdaj najprej čakata počitek in popolno okrevanje, o dopustu pa ne razmišlja.

"Ne grem na dopust, ker sem sit letal, hotelov, potovanj. Doma bom, v miru se bom pripravil na koncert, ki ga organiziram 1. junija v Kranju. Upam, da bo do takrat zdravje nazaj."