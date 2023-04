Učinek domin v slovenski skakalni reprezentanci

Tretje mesto Anžeta Laniška v skupnem seštevku svetovnega pokala, Timi Zajc je postal svetovni prvak v Planici, kjer je ekipa prav tako osvojila zlato odličje, mešana ekipa je dobila bronasto medaljo, v pokalu narodov so zasedli skupno tretje mesto, prav tako tretje mesto je Anže osvojil na novoletni turneji in turneji Raw Air. Reprezentanca je prišla v svetovnem pokalu do petih zmag in skupno 20 posamičnih uvrstitev na zmagovalni oder. To so vrhunci slovenske moške skakalne reprezentance v sezoni 2022/23. Osnova za nadgradnjo je prava, izpostavlja glavni trener Robert Hrgota. In kaj pravi o sezoni in vsakem članu A-reprezentance posebej?

Kako ocenjujete naporno sezono, ki se je začela že 5. novembra 2022?

V bistvu je bila zelo dolga sezona. Nekako smo se morali letos malo pripraviti na hitrejši začetek, da je bila raven skakanja že na začetku visoka, ampak v zavedanju, da v bistvu šteje drugi del sezone. Če smo želeli imeti nekoga v vrhu skupnega seštevka, je moral že od samega začetka dobro delovati, in to je Anžetu res lepo uspelo. Cilja sta bila novoletna turneja in domače svetovno prvenstvo. Veseli me, da smo na domačem prvenstvu osvojili tri medalje. Želeli smo si morda še več, a dvakrat zlata je kar presežek. Veliko smo se naučili. Videli smo, kje smo delali dobro, kje je mesto za napredek. Zaradi vsega nekako lažje začneš priprave za naslednjo sezono.

Veliko smo se naučili, izpostavlja prvi mož stroke. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pojdiva kar od skakalca do skakalca. Anže Lanišek, naš najboljši mož, je naredil nov korak višje proti cilju, ki ga ima verjetno v glavi – to je veliki kristalni globus. Kako vidite njegovo stopnjevanje?

Anže se zelo dobro uči na lastnih napakah. Sicer vedno pravimo, naj se učijo od drugih. Z leti se zaveda, da je običajno delati napake. Pomembno je, kaj narediš po njej. Nikoli se ni delala panika, če ni bilo uspehov. Kot na primer po olimpijskih igrah. Razumel je, zakaj se mu je to zgodilo, in to ga je naredilo še močnejšega. In letos po Planici, ko je odložil breme in je nato zelo užival na skakalnicah. Že od prvenstva, zadnji mesec in pol, je skakal na visoki ravni. Veseli me, da raste iz skoka v skok, iz meseca v mesec, iz sezone v sezono.

Nekako se mu je zalomilo le na zadnjih dveh velikih tekmovanjih. Kaj menite, da se je pri njem takrat zalomilo, da mu ni uspelo pokazati tistega, kar zna?

Če imaš toliko stopničk v sezoni, kot jih je imel on, veš, da spadaš med tri najboljše, in je težko spustiti pričakovanja in se zadovoljiti s petim mestom. Jasno je, da si želiš medaljo, če si v formi. Če je na veliki napravi zmanjkala tista sproščenost, je to ena stvar, ki se je je naučil. Zato pa od prvenstva skače na visoki ravni. Dobil je zlato medaljo na ekipni tekmi v Planici in bronasto z mešano ekipo. Morda smo si želeli, da bi tako Timi kot Anže osvojila medaljo na posamični tekmi, a je vsaj 50 takšnih, ki razmišljajo enako. Nam je uspelo s Timijem, če ne z Anžetom.

Kaj mu manjka, da bi morda osvojil veliki kristalni globus? Konstanten je že. Verjetno pri tem, da ima nekdo res vrhunsko sezono, ki jo krona z rumeno majico, odločajo nianse.

Če pogledamo, da bi lahko s toliko stopničkami končal mimo odra za zmagovalce, nam pove, da je treba biti vso sezono konstantno na visoki ravni. Padca si ne moreš privoščiti. Po novoletni turneji je bilo za nas nekakšno novo obdobje. Cilj je bil uvrstitev med tri, kar mu je uspelo. To je proces gradnje, kako napredovati. Če smo po turneji izgubili tista dva, tri tedne, zaradi rezultatskega padca namreč, je cilj, da se po uspehih nadaljuje rezultatska konstantnost. To je še ta razlika. Če skače na svoji ravni, je konkurenčen za zmago. Pri njem smo jo dvignili. Čim dlje mora ostati brez nihanj – to je ključ.

Anže in Timi sta material za najvišje domete, poudarja Hrgota. Foto: Grega Valančič/Sportida

Timi Zajc je še enkrat več pokazal, da se ne ustraši velikih tekem, ter na domačem prvenstvu v Planici zablestel in osvojil dve zlati in bronasto medaljo. V svoji vitrini ima že sedem medalj z velikih tekmovanj.

Timi je tekmovalec za velike tekme, ker je zelo samozavesten. Vidi se, kako skače, ko je nagrada še malce večja, in takrat je tudi motivacija večja. Sploh v takšni sezoni je bilo treba razporediti moči. Njemu je dobro uspelo. Vemo, da je sposoben skakati na zelo visoki ravni in parirati Anžetu. Oba lahko dolgoročno skozi celotno zimo delujeta zelo dobro. Oba imata moderen način skakanja. Timi je sposoben biti z vsaj solidnimi skoki med šestimi. Če pa skače vrhunsko, je v igri za zmago. Pomembno je, da dvigne srednjo raven. Popolno ne bo nikoli. Njegova naloga bo, da se visoko raven skakanja nauči obdržati skozi celotno sezono.

Mnogi so ga po tisti aferi na svetovnem prvenstvu v poletih 2020, ko je javno izpostavil nezadovoljstvo s tedanjim selektorjem, odpisali, vi ste vanj verjeli in mu spet odprli vrata A-reprezentance. Kako ste ga takrat dojemali?

Menil sem, da se morajo stvari poleči. Ko so glave vroče, se lahko marsikaj reče, drugače razmišljaš. Ko se bo Timi umiril, se bo vrnil, sem si rekel. Bo proces, ki bo trajal. Timi je rastel, se naučil iz napak. Veseli me, da smo se skupaj z njim razvijali tudi mi. Na domačem svetovnem prvenstvu je dosegel vrhunec. Pomembno je, da lahko nadaljuje z mirno glavo. Potreben je le čas. Timiju se je dal čas in je lahko v miru nadaljeval.

Pred sezono ste mu dejali, da bo v Planici osvojil zlato medaljo, in jo je. Kaj mu boste dejali pred začetkom naslednje?

Oktobra bom povedal (smeh, op. a.), aprila še nič. Veliko vrhuncev nas čaka. Svetovno prvenstvo v poletih bo na Kulmu, kjer dobro deluje. Mora biti v igri za zmago. Predvsem si želim, da z Anžetom tekmujeta za najvišje uvrstitve v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kaj se je dogajalo s Petrom Prevcem, da mu ni uspelo najti stika z najboljšimi, česar si želi?

Po padcu v Planici ima zdaj počitek. Če se je to že moralo zgoditi, menim, da se je zgodilo v pravem trenutku. To bo zanj manjši "reset". Pri tem, da se ni prebil, so odločale malenkosti. Vsako sezono si želiš biti pri vrhu, prostora je malo. Pri Petru manjkajo določene manjše stvari, ki se lahko hitro popravijo. Pomembno je, da jih bomo začeli čim hitreje odpravljati, tako mi kakor tudi on. Zaveda se tega, te stvari je pripravljen odpraviti. Verjamem, da lahko še marsikaj naredi v prihodnjih sezonah.

Potem ni bojazni, da bi se morda v bližnji prihodnosti poslovil?

Ne, ni. Ima žar, željo. Če ne bi bil željan skokov, ne bi bil pretekli konec tedna v Planici. Rad skače. Marsikaj je še sposoben doseči.

Domen Prevc je naredil določen premik glede konstantnosti, vendar mu še kar nekaj manjka. Predvsem na navadnih skakalnicah, da bi se približal dosežkom, do katerih je že skakal.

V tej zimi je imel po dolgem času nekako konstantno sezono. Ko dobro deluje, je sposoben zmagati ali vsaj biti med najboljših deset. Letos smo to videli tudi že na 120-metrskih skakalnicah oziroma večjih napravah. Že letos je pokazal, da je lahko še vedno zraven. Nekaj manjka pri tehniki in fizični pripravi, kar se lahko po sezoni nadgradi, ker to je bila prva zima, v kateri je bil konstanten. To je zanj prelomna sezona, da lahko naredi ta korak.

V prihodnji sezoni je ob tradicionalni novoletni turneji osrednji vrhunec še svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu, kjer se slovenski skakalci dobro znajdejo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanj bo svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu prav tako nujno, kjer se je letos izkazal in bil tretji.

Včasih potrebuješ le klik, da se ti stvari sestavijo. Na Kulmu je že bilo tako. Nanizal je tudi še nekaj lepih rezultatov. Vemo, česa je sposoben. Pomembno je, da verjame. Ta sezona je bila zanj pokazatelj, kaj lahko doseže, če se gre v pravo smer.

Besedo ali dve o potencialu pri Žigi Jelarju, ki je imel spet nekaj smole z zdravjem in poškodbo, in Lovru Kosu … Trdna člana reprezentance sta.

Zagotovo. Žiga je tudi že zmagal na tekmi v svetovnem pokalu, Lovro je stal na zmagovalnem odru. Veseli me, da se je svetovno prvenstvo izšlo za oba. Na posamični in ekipni tekmi smo videli, kako sta močna. Veseli me, da imajo vsi naši fantje moderen način skakanja, kar je dobro za prihodnost. Vseh šest fantov je sposobnih biti ne le steber, ampak so lahko v ožjem vrhu svetovnega pokala. Več imamo takih, bolj drug drugega ženejo naprej. Zdrava konkurenca je dobrodošla. Učinek domin je prisoten. Žiga je imel smolo z zdravjem, sicer bi bila sezona morda drugačna. Če si s povprečno sezono svetovni ekipni prvak, potem podpišemo. In poglejte, kako je v nedeljo dobesedno iz postelje poletel na šesto mesto.

Ve, kje imajo možnost za napredek, kar je dobrodošlo v luči prihodnje sezone. Vesel je, da je v ozadju dovolj podmladka, ki trka na vrata svetovnega pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kaj pa mladi 18-letni Rok Masle, ki je pozitivno presenetil?

Rok je že pred poškodbo kazal visoko raven skakanja. Nato si je tik pred začetkom lanske sezone poškodoval križne vezi v kolenu. Letošnja zima je bila pot vrnitve. Že v tej sezoni je osvojil točke svetovnega pokala in zdaj jih redno osvaja. V zaključku je v Planici s 16. mestom dosegel rezultat kariere. Z njim bo treba delati previdno. Na splošno z vsemi mladimi. Treba je delati sistematično, da dobijo občutek, da jim ni treba pri 20 letih doseči vrhunskih rezultatov in da jih lahko posledično čaka daljša kariera. Ko se enkrat ustalijo in dobijo izkušnje svetovnega pokala in napornega ritma, bodo lažje zdržali. In to si želimo.

Kakšno je zaledje mlajših skakalcev v Sloveniji?

Če pogledamo nacionalni paket, ki smo ga imeli v Planici, vidimo, da je precej mlajših tekmovalcev. Tilen (Tilen Bartol, op. a.) je eden tistih, ki je končal, preostalih pet je mladih. Prihajajo iz klubskih okolij, DPNC … Mladih je zelo veliko, sistem je dober. Treba je pomagati klubom. Če se bo delalo za isti cilj, je toliko lažje delati z mladimi. Trije, štirje so letos okusili svetovni pokal pri tej starosti. Kar precej fantov je, ki jih potrebuje tudi A-ekipa, da se zavedajo, da kdo od zadaj pritiska in da ni vse samoumevno.