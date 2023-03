Čustev ob slovesu ni mogel zadržati #video

Kot prvi so Bora v izteku letalnice čakali sestra in starša.

Kot prvi so Bora v izteku letalnice čakali sestra in starša. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čustveno je bilo ob slovesu Bora Pavlovčiča

Bor Pavlovčič, nato Tilen Bartol in Cene Prevc. V takšnem vrstnem redu se bodo trije slovenski skakalci poslovili ta konec tedna v Planici. Kot prvi je kariero v petek že končal Pavlovčič, medtem ko jo bosta preostala dva v soboto.

Ni veliko manjkalo, da bi moral tudi Bor za en dan prestaviti zadnji skok na športni poti, saj je veter nagajal in odpihnil petkov program. Kot predskakalec se je nekaj po 16. uri le spustil še zadnjič in ob tem doživel aplavz 11.500 navijačev, kolikor jih je bilo v petek zbranih v izteku Letalnice bratov Gorišek.

Fotogalerija ob koncu kariere Bora Pavlovčiča (Foto: Grega Valančič/Sportida)

"Mučno je bilo. Na rampi sem bil še miren, zbran za skok, spodaj pa so prišla na plano čustva. Težko sem se zadrževal. Tudi kakšna solza je pritekla," je s cmokom v grlu dejal Pavlovčič, ki je dočakal tudi špalir s polivanjem penine, ki so mu ga pripravili družina in skakalni prijatelji.

"Toliko se je dogajalo, da sem le sledil. Vodili so me skozi proces. Vesel sem, da je bilo toliko ljudi. Lahko sem naredil pravšnji zaključek in grem lahko zdaj naprej. Kar zadeva skok, ni bil ravno idealen, a na koncu to ni pomembno," je dejal Bor.

Kariero je končal zaradi težav s težo. Zaradi uspeha ne želi stradati in bo raje poslušal telo. Sicer si ni povsem dokončno zaprl skakalnih vrat, a je bil najverjetneje to njegov zadnji skok.

In kaj bo v ponedeljek delal po Planici? "Najprej grem k ortodontu," se je zasmejal Bor.