Zaradi težav s telesno težo se je odločil za umik iz smučarskih skokov

Bor Pavlovčič je v videu razkril, zakaj se poslavlja od skokov

Kar nekaj časa je pri Boru Pavlovčiču, ki je pred sedmimi leti debitiral v svetovnem pokalu in bil v Saporu 26., zorela v zraku misel, da težkim trenutkom reče ne. Na tekmi pokala FIS v Szczyrku konec februarja je zadnjič nastopil. Kot je dejal, ne po svojih željah. Zatem ga je načela še bolezen in sprejel je odločitev: "Doma sem nato ostal dotolčen in si dokončno pri sebi rekel, da končam. Dvomi so prišli že lani poleti, ko so bili kilogrami večji. Ob koncu februarja sem si rekel, da je to to."

Bor je imel najboljšo sezono 2020/21, v kateri je bil skupno v svetovnem pokalu 13., pohvalil pa se je s tremi uvrstitvami na zmagovalni oder. V Klingenthalu je bil drugi, za vsega 0,7 točke je bil od njega boljši junak te zime Halvor Egner Granerud, in tretji, za konec sezone v Planici pa še enkrat tretji.

Danes ob 15. uri bo imel čast, da kot prvi preizkusi Letalnico bratov Gorišek, leta 2021 je na njej poletel do osebnega rekorda 249,5 metra, poslovilni skok pa ga nato čaka v petek.

Tako je leta 2021 v Planici stal na zmagovalnem odru skupaj s Karlom Geigerjem in Rjojujem Kobajašijem. Foto: Guliverimage Bor, zakaj ste se odločili za konec kariere?

Največji razlog je telesna teža. Skoki so specifičen šport. Skakalci moramo imeti ekstremno nizko težo. Sem med višjimi skakalci in morda vse skupaj malce težje nadziram. Te težave so se mi dogajale kar nekaj let, natančneje od leta 2016. Vsako leto so bili vzponi in padci, kar zadeva skoke in težo. Zadnji dve leti so bile težave tako velike, da skoki niso bili na pravi ravni. Še zelo blizu niso bili. Mučil sem se, iskal rešitve. Nisem jih našel, zato sem se odločil, da se umaknem in grem novim zmagam naproti. Sicer si ne zapiram vrat. Dopustil si bom možnost, da morda razmislim o vrnitvi, če bom s težo prišel do mere, kot bi bila potrebna. A ne na račun zdravja. Če bodo šli kilogrami in želje v drugo smer, je to konec.

Tisto sezono, ko ste bili 13. v skupnem seštevku in bili trikrat na odru za zmagovalce, niste imeli toliko težav s kilogrami? Ne najdete več formule za vrnitev na tisto raven?

Tista teža je bila na račun stradanja. To ni življenje. Tako niti ne želim skakati.

Ali ste o teži govorili s kakšnim strokovnjakom ali je težava, ker preprosto radi jeste in se pregrešite?

S strokovnjaki smo delali že v mladinskih letih. Različni pristopi so bili. Marsikatero stvar sem poskusil. Tudi s psihologi sem se ukvarjal s tem, ali je to normalno ali se preprosto le ne morem upreti. Mirno lahko rečem, da sem padel v začaran krog. Ko imaš v glavi, da je treba hujšati, je le še težje. Ko ni rezultatov, je spet težje. Videl bom, kakšna bo želja po hrani, ko sprostim misli. Zadnje leto je bilo to kar noro. Skoke bo zdaj odmislil, si je pa pustil nekoliko priprta vrata za morebitno vrnitev. Foto: Vid Ponikvar

Ali je bilo težko sprejeti odločitev?

Bilo je težko, ker vem, da sem še vedno sposoben, če sem telesno dovolj dobro pripravljen. Vem, da imam prave občutke, da sem zelo dovzeten do določenih sprememb in lahko zelo dobro delam tehniko. Grem s kančkom dvoma. Ampak mislim, da bom zadovoljen, ko se bom umiril.

Kaj boste zdaj počeli? Je že vse razjasnjeno?

Vrata puščam odprta. Izobražujem se na drugih področjih. Javno ne bi govoril, na katerih natanko. Končujem diplomo na višji šoli za turizem na Bledu. Do poletja bom končal študij. Najprej si bom vzel čas za dopust. Prej so bili skoki na prvem mestu, zdaj bodo prišle v ospredje druge stvari. Da bom ugotovil, kaj želim v življenju početi.