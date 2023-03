Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letalnica bratov Gorišek bo med četrtkom in nedeljo gostila tradicionalni zaključek sezone v smučarskih skokih. Znanih je 12 slovenskih skakalcev za zadnje dejanje. Od tega pet članov A-reprezentance: Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Lovro Kos in Domen Prevc. Že v sredo sledi preizkus letalnice. Ta je tradicionalno vsako leto dopoldan, tokrat pa bo zaradi vremenskih razmer popoldan, ob 15. uri.

Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih ima na uvodnem dejanju finala svetovnega pokala pravico do nacionalne kvote. Tako bo v četrtkovih kvalifikacijah (10.30) lahko nastopilo 12 Slovencev.

Ob svetovnih prvakih z nordijskega prvenstva pod Poncami Anžetu Lanišku, Timiju Zajcu, Žigi Jelarju, ki je imel težave v Lahtiju in je predčasno odpotoval domov, in Lovru Kosu bodo nastopili še Domen Prevc, Žak Mogel, Rok Masle, nacionalni paket pa dopolnjujejo Tilen Bartol, Maksim Bartolj, Matija Vidic, Jernej Presečnik in Rok Oblak.

Letošnja Planica bo posebna še zaradi slovesa treh slovenskih orlov. Cene Prevc, Tilen Bartol in Bor Pavlovčič bodo še zadnjič skočili v karieri. Prva dva bosta zadnji skok oziroma polet naredila v soboto, Bor, ki bo v sredo kot prvi preizkusil Letalnico bratov Gorišek, pa v petek.

"Upam, da bo vreme lepo ta vikend. Dvanajst fantov bomo imeli v kvalifikacijah. Zasluženo so. Naj uživajo, sezona je dolga. Veliko tekem je za nami. Že pet mesecev vse skupaj traja. Imamo zaključek doma. Želja je, da ga izkoristimo in se čim več fantov uvrsti na tekmo," je na novinarski konferenci dejal glavni trener Robert Hrgota.

Naš najboljši mož Lanišek je imel kot večina slovenskih reprezentantov v zadnjem obdobju nekaj zdravstvenih težav. Pregriznil je tudi te in bo v Planici skušal priti do skupnega tretjega mesta, za katerim zdaj zaostaja 73 točk: "Zadnji vikend bi rad užival. Da se bo dalo daleč leteti. Iz skoka v skok, iz tekme v tekmo bom šel. Borimo se. Imamo tudi še pokal narodov v igri. Vsaka priložnost je dobrodošla."

Peter Prevc bo v Planici navijači, spodbudno pa je, da gre zdravljenje po padcu v pravo smer. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Planici bo tudi Peter Prevc, vendar le kot navijač. Na nordijskem svetovnem prvenstvu je padel na veliki skakalnici in se poškodoval, dobra novica pa je, da gre rehabilitacija v pravo smer: "Dober sem, samo skakati ne smem. Počakati moram. S terapijami pospešujemo zdravljenje. Žal ne smem prehitevati dogodkov, da ne bi bilo v prihodnje slabo. Maja se bom potem spet priključil reprezentanci na treningih."

Preizkus letalnice bo letos popoldan

Finale v Planici se bo v sredo začel s preizkusom letalnice. Vodja tekmovanja Aljoša Dolhar je že pretekli teden napovedal, da sta mogoča dva termina. Tradicionalni dopoldanski ob 10. uri in popoldanski ob 15. uri, ki bi v poštev prišel ob neugodnih vremenskih razmerah. Danes so sporočili, da bo preizkus letos popoldan.

Preizkus letalnice bo v sredo ob 15. uri. Foto: Grega Valančič/Sportida

V četrtek, ki bo pod Ponce znova privabil več tisoč otrok, sledijo kvalifikacije ob 10.30, v petek pa posamična tekma s prvo serijo ob 15. uri.

V soboto bodo skakalci moči združili na ekipni tekmi, začela se bo ob 10. uri, v nedeljo pa ob 10. uri sledi še zadnja tekma sezone z najboljšimi 30 v svetovnem pokalu.

Bitka za veliki globus odločena, za mali še ne

Če je veliki kristalni globus že oddan Halvorju Egnerju Granerudu, pa manjši za zmago v poletih še nima lastnika. V najboljšem položaju je Granerud s 380 točkami, ogrozi pa ga lahko Stefan Kraft (320 točk). V boju za tretje mesto so kar trije Slovenci, tretji je Timi Zajc (171), četrti Domen Prevc (163), peti pa Anže Lanišek (154).