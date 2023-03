Slovenski skakalci Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so skočili na drugo stopničko odra za zmagovalce.

Slovenska skakalna ekipa v sestavi Lovra Kosa, Domna Prevca, Timija Zajca in Anžeta Laniška je v Lahtiju na moštveni tekmi skočila na drugo stopničko odra za zmagovalce. Ekipna tekma, ki so jo dobili Avstrijci, je postregla z razburljivim dogajanjem. Po slabšem skoku Domna Prevca v prvi seriji – med odmorom je bil občutno jezen – je kazalo slabše, a je najmlajši od bratov Prevc v drugo z izvrstnim skokom popravil napako in se skupaj z dobro razpoloženimi moštvenimi kolegi veselil novega uspeha. Smola pa je doletela Žigo Jelarja, ki je zaradi suma okužbe z bakterijo moral odpotovati domov.

V prvi seriji je v uvodni skupini Lovro Kos s skokom, dolgim 120,5 metra, popeljal Slovenijo do tretjega mesta. Avstrija je bila po odličnem skoku Daniela Tschofeniga v vodstvu pred Nemčijo. Zaostanek Slovenije za Avstrijo je znašal 12,8, za Nemčijo 6,8 točke.

Kot drugi je od slovenskih skakalcev skočil Domen Prevc, ki pa je naredil napako in v vetru v hrbet pristal pri zgolj 95 metrih, Slovenija pa je posledično padla na šesto mesto.

V tretji skupini je Timi Zajc popravil Domnovo napako in skočil najdlje ter imel tudi najboljši dosežek med vsemi. Doskok je naredil pri daljavi 134 metrov in povzdignil Slovenijo na četrto mesto. Zaostanek za tretjimi Poljaki se je zmanjšal na 16,3 točke. Kot zadnji od naših je v prvi seriji skočil Anže Lanišek. S 128 metri je še nekoliko približal Slovenijo stopničkam. Tretji Nemci so bili pred našimi orli za 9,4 točke. Poljaki so se po odličnem skoku Kamila Stocha povzdignili na drugo mesto, Avstrija pa je po zanesljivem skoku Stefana Krafta visoko vodila – prednost pred Poljsko je znašala 24 točk, za zadnjo je Slovenija zaostajala 19,1 točke.

Timi Zajc je kljub zdravstvenim težavam odlično skakal. Foto: Guliverimage

Kos je v drugo v dobrih razmerah skočil 127,5 metra. Ni se spustil zmesti, potem ko se je moral zaradi vetrovnih razmer, ki so bile zunaj koridorja, sprva umakniti, nato pa vrniti na rampo. Slovenijo je popeljal na tretje mesto. Pred četrtimi Nemci je imela naša reprezentanca pet točk prednosti. Drugi Poljaki so bili oddaljeni za 33,1 točke, medtem ko so imeli Avstrijci že kar 49,6 točke naskoka.

Prevc je v drugi seriji popravil napako iz prve in skočil izvrstno. Doskok je naredil pri 131 metrih. Slovenijo je približal drugi Poljski na le še 16,8 točke zaostanka. Avstrija je imela po slabšem skoku Michaela Hayböcka pred Poljsko zgolj 12,9 točke prednosti. Četrti Nemci so za našimi zaostajali 13,5 točke. Zajc je bil nato učinkovit tudi v drugo. S skokom, dolgim 125 metrov, je približal Slovenijo do druge Poljske na zgolj 5,8 točke in obetal se je neizprosen boj Stocha in Laniška v zadnji skupini. Žaba je v drugo s 126,5 metra preskočil poljskega zvezdnika in se skupaj z moštvenimi kolegi veselil drugega mesta, medtem ko je zmaga šla v roke Avstrijcem.

Domen razbijal po kabini in se opravičil

"Dva lepa skoka sta mi uspela. Nekako sem se sestavil za ekipno tekmo," je za nacionalno televizijo po koncu ekipne tekme dejal Lovro, nato pa je besedo dobil Domen: "Škoda, ker sem tako zamočil pri prvem, ker bi bili lahko celo prvi. Po prvi seriji sem malce razbijal v kabini, se opravičil fantom in skušal narediti najboljše v drugi seriji."

Domen Prevc je po slabem prvem skoku v drugo popravil napako in skočil izvrstno. Foto: Sportida

Svetovni prvak Zajc, ki ima nekaj zdravstvenih težav, pred odhodom v Lahti ni kazal najboljših skokov, zato pa je na tekmi pokazal dva vrhunska: "Naredil sem dva lepa skoka. Le Domnu se je ponesrečil prvi skok, sicer smo vsi naredili vse. Pred odhodom v Lahti ni kazalo, da sem tako dobro pripravljen. Upam, da bom lahko še v Planici kaj pokazal."

Lanišek je imel pri zadnjem skoku prav posebno misijo. Želel je izničiti zaostanek za Poljakom in na koncu mu je uspelo premagati Stocha ter se veseliti drugega mesta: "Nenehno smo verjeli. Ne glede na vse, čeprav se je Domnu zgodil spodrsljaj v prvem, smo vztrajali. Super, da smo pomagali Poljake. Sedem odličnih skokov smo pokazali. V Planici bomo vse skupaj še nadgradili."

Veliko smolo je imel Žiga Jelar, ki je zaradi bolečin moral odpotovati domov. "Žal so bolečine premočne in fizična sposobnost prenizka za nastope na predzadnjem prizorišču. Po dopoldanskem obisku bolnišnice v Lahtiju smo se zaradi suma na bakterijsko okužbo odločili za vrnitev v domovino in okrevanje. Fantom želim veliko sreče in lepih uvrstitev," je zapisal na Instagramu.

Rezultati ekipne tekme v Lahtiju 1. Avstrija 1057,3 točke

(Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Jan Hörl, Stefan Kraft)

2. Slovenija 1031,1

(Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek)

3. Poljska 1022,3

(Piotr Žyla, Pawel Wasek, Aleksander Zniszczol, Kamil Stoch)

4. Norveška 1002,2

5. Nemčija 1001,9

6. Švica 881,2

7. Japonska 877,5

8. Finska 788,2

... Pokal narodov: 1. Avstrija 6162 točk

2. Norveška 5068

3. Slovenija 4669

4. Poljska 4396

5. Nemčija 4096

...