Kariero bodo končali kar trije slovenski skakalci

Praktično vsako leto kdo od smučarskih skakalcev naznani, da bo postavil smuči v kot in pod kariero potegnil črto. Tako slovenski kot tudi tuji skakalci si za ta dogodek radi izberejo prav Letalnico bratov Gorišek.

In letos bomo priča slovesu kar treh slovenskih skakalcev. Cene Prevc je dal že ob začetku sezone vedeti, da bo v Planici ob zaključku svetovnega pokala skočil zadnjič. Zdaj sta uradno naznanila slovo še Bor Pavlovčič, ki si malenkostno pušča priprta vrata glede vrnitve, in Tilen Bartol.

Bor Pavlovčič se zaradi težav s težo umika od skokov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najstarejši izmed njih je Cene, ki šteje 27 pomladi, medtem ko sta Bor in Tilen stara šele 24 oziroma 25 let. Pri Pavlovčiču so bile poglavitne težave, ki so ga odvrnile od skokov, povezane z njegovo težo, medtem ko ima Bartol enostavno vsega dovolj. Stika s svetovnim pokalom že dolgo ni imel. Nazadnje ravno lani v Planici, medtem ko je zadnjič skočil do točk svetovnega pokala prav tako na Letalnici bratov Gorišek 25. marca 2021.

Od trojice je imel najboljšo sezono v svetovnem pokalu Cene, ki je bil v sezoni 2021/22 skupno deseti, prav tako pa se je pohvalil s srebrno medaljo na ekipni tekmi na olimpijskih igrah v Pekingu. V svetovnem pokalu je enkrat na posamični tekmi skočil na tretjo stopničko odra za zmagovalce, medtem ko je na ekipnih tekmah petkrat – na najvišjo v Willingenu 2022.

Tilen Bartol bo v soboto zadnjič skočil. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bor je imel najboljšo sezono 2020/21, v kateri je bil skupno trinajsti, pohvalil pa se je s tremi uvrstitvami na zmagovalni oder. V Klingenthalu je bil drugi in tretji, za konec sezone v Planici pa še enkrat tretji. Čeprav je imel že prej težave s težo, so se te vrnile in ga oddaljile od svetovnega pokala, zato se je odločil za umik iz skakalnega sveta.

Bartol vidnejših uspehov ni imel. V svetovnem pokalu je na zmagovalnem odru stal leta 2021 v Vikersundu, kjer je bil na ekipni tekmi skupaj z moštvenimi kolegi tretji, pohvali pa se lahko z nastopom na olimpijskih igrah.

In kakšna je časovnica njihovih zadnjih skokov/poletov? Bor bo imel v sredo na preizkusu čast, da se bo kot prvi spusti po Letalnici bratov Gorišek, svoj zadnji polet pa bo naredil nato v petek, medtem ko se bosta Bartol in Cene Prevc poslovila v soboto.