Slatnar razvil prototip, zdaj je žogica na odgovornih

Verjetno se spomnite, kako je po padcu Petra Prevca na treningu na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici smučka priletela s polno hitrostjo mimo našega šampiona. Verjetno se prav tako spomnite, kako hitro je smučka priletela mimo mladega Taja Ekarta ob padcu na preizkusu Letalnice bratov Gorišek. Ni veliko manjkalo, da bi 19-letnega skakalca zadela s polno hitrostjo in raje ne pomislimo, kakšne razsežnosti bi imela nesreča.

Na Mednarodni smučarski zvezi FIS želijo vpeljati to novost ravno zaradi varnosti. Zavoro za smuči, ki bi se sprožila, ko bi se ob padcu čevelj odpel z okovja. "Ob zaključku svetovnega pokala v Planici smo trije pokazali prototipe − dva Nemca in naše podjetje. Mi smo že na domačem svetovnem prvenstvu v Planici predstavili to novost. Takrat so poslikali naš prototip in ga zdaj ob koncu svetovnega pokala pokazali kot kopijo. Vendar je bil njihov 3D-osnutek narejen polovično. Niso razumeli bistva, da se zavora sproži, ko je čevelj daleč od smučke," je Peter Slatnar dal vedeti, da obstajajo ta hip le trije razvijalci zavore, ki jo bodo morda pri FIS kmalu vpeljali kot obvezno opremo na skakalnih smučeh.

Prihodnji konec tedna v Švici predstavitev na FIS

"Je kot polž, ki se odvija. Ko se v celoti odvije, se sproži in zavora se aktivira. Če je denimo smučka obrnjena navzdol, se špica zasadi v tla. Če gre po drsni podlagi, jo zavora zaustavlja oziroma jo spravi iz smeri," poudarja Slatnar in dodaja, da bi s to novostjo smučka ob padcih občutno izgubila hitrost.

Peter Slatnar in Ernest Prišlič, ki je nekaj časa prav tako delal pri slovenskem podjetniku. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V naslednjih dneh bomo na Krvavcu še testirali in videli, kako smo jo naredili ter kako hitro se smučka zaustavi. Vse to bomo posneli in potem prihodnji konec tedna predstavili na FIS," razlaga Slatnar, ki verjame, da imajo v njegovem podjetju prednost pred konkurenco: "FIS bi najbolj odgovarjalo, da bi to naredili prav mi, saj bi lahko opremili ves svetovni pokal. Drugi pa imajo težavo, kako to novost narediti še to leto in proizvesti zahtevano količino. Mislim, da imamo rahlo prednost."

Novost, ki bi preprečila, kar se je zgodilo Petru Prevcu

A to ni edina novost, ki jo razvijajo v Slatnarjevem podjetju. Že v pogovoru v Sportalovi rubriki Druga kariera je Rok Justin, nekdanji skakalec pri Slatnarju, ki skupaj s sodelavci skrbi za razvoj, izpostavil, da delajo na sistemu, da skakalci ne bi potrebovali dodatne vrvice, ki bi držala smučko in skakalni čevelj, če bi se kaj zgodilo z okovjem. Tisto vrvico, ki je ni imel Peter Prevc ob svojem padcu v Planici in je zato izgubil stik s smučko takoj po odskoku z mize.

Pri Slatnarju razvijajo sistem vpenjanja čevlja, da se ne bi ponovilo to, kar se je Petru Prevcu v Planici. Foto: Sportida

"Razvijamo tak sistem, da bi bil način vpetja drugačen. Da bi bila varovalka in se ne bi ponovilo to, kar se je pri Petru, ko je padel. Da bi bilo stoodstotno," je izpostavil nekdanji skakalec.

Čas po zaključku svetovnega pokala je namenjen ravno vsem novostim, ki jih nato razvijalci predstavijo komiteju za razvoj smučarskih skokov. Če bodo prižgali zeleno luč za izdelavo novosti, bo treba na dokončno potrditev počakati še do tradicionalnega majskega kongresa FIS, kjer pa je že ustaljena praksa, da se uradno podprejo ugotovitve komitejev.