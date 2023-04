Ni še konec

Nordijska družina je še enkrat zadihala skupaj, tako kot med svetovnim prvenstvom v Planici. Člani slovenske reprezentance so se namreč družili z obiskovalci v centru Telekoma Slovenije v Cityparku, kjer so se še zadnjič dotaknili zadnje zime, v kateri so imeli kar nekaj vrhuncev, in povedali marsikatero zanimivost iz osebnega življenja.

Fotogalerija z dogodka v Telekomovem centru

Anže Lanišek je denimo pojasnil, zakaj ga kličejo Žaba: "Ko sem bil majhen, smo se s prijatelji igrali igro. Takrat sem imel oblečen zelen dres. Navijal sem za Slovenijo in bila je evforija z Zlatkom Zahovićem. Pred tem sem tudi sam treniral nogomet. V tisti igri sem izgubil, za kazen pa so mi rekli, naj skačem. Ker sem bil zelen in skakal, so me začeli klicati Žaba. Sprva mi je bilo neprijetno, vendar sem se potem navadil. In ostal sem Žaba."

Prav Lanišek je skupaj s Timijem Zajcem v moškem - v nedeljo sta na Letalnici bratov Gorišek v Planici poskrbela za dvojno slovensko zmago - in Emo Klinec v ženskem delu prednjačil po odličnih dosežkih v pravkar končani sezoni. Številni uspehi, ki so jih dosegli, so navduševali privržence tega športa v deželi na sončni strani Alp. V svetovnem pokalu sta se Ema in Anže pohvalila s skupnim tretjim mestom, predstavnica nežnejšega spola je v velikem slogu osvojila norveško turnejo RAW Air in v Vikersundu postavila ženski svetovni rekord, ki znaša 226 metrov.

Pokazali skrb za ljudi, kar je tudi vodilo njihovih podpornikov

Žaba se je pohvalil s kar šestnajstimi posamičnimi stopničkami, od tega štirimi zmagami. Na tretji stopnički odra za zmagovalce je stal še na prestižni novoletni turneji, na ženski silvestrski različici je bila Nika Križnar prav tako tretja.

Zajc je postal svetovni prvak na Bloudkovi velikanki v Planici, na kateri je moška ekipa osvojila zlato tudi na moštveni preizkušnji, Slovenija pa je na domačem tekmovanju osvojila bron na tekmi mešanih ekip. In še bi lahko naštevali, če gledamo s skakalnega zornega kota.

V tekaškem delu je na razdaljah pozitivno presenetila Eva Urevc, ki je bila v Oberstdorfu in Val di Fiemmeju deveta, na zasledovalni preizkušnji v nemškem nordijskem središču pa se je povzpela za dve mesti na končno sedmo. V nordijski kombinaciji je Ema Volavšek sezono končala na skupno enajstem mestu, najbližje stopničkam, na katerih je stala že lani, pa je bila v Ramsauu, kjer je bila šesta.

A šport ni zgolj tekmovanje, ampak so pomembne tudi druge vrednote, na primer skrb za ljudi, tako kot Telekomova družina skrbi za svoje naročnike. Lanišek je z lepo gesto ob koncu planiškega praznika pokazal, da mu ni vseeno za tekmeca. Dawid Kubacki je namreč predčasno končal sezono zaradi zdravstvenih težav žene in posledično izpadel iz boja za zmagovalni oder v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Čas za zaslužen dopust, a že kmalu v nov cikel

Najboljši slovenski skakalec je na oder prinesel kartonast portret poljskega skakalnega zvezdnika, se ob tem čustveno zlomil, zatem pa dejal, da bi si Kubacki zaslužil biti v družbi trojice najboljših, saj je imel pred tem odlično skakalno zimo.

Slovenski športniki in športnice dokazujejo, da imajo veliko srce tudi zunaj športnih okvirov. Kot pravijo, se dobro z dobrim vrača, tako da se jim bodo morda že v prihodnji sezoni odprla nova obzorja. Vsi pa se seveda zavedajo, da brez trdega dela ne bo uspehov. A zdaj je najprej čas za zaslužen dopust za vse predstavnice in predstavnike nordijske družine, že konec meseca pa bodo pogled usmerili proti sezoni 2023/24, v kateri bodo imeli prav tako velika pričakovanja.