Čas za novo večjo proizvodnjo Petra Slatnarja?

Ena od novosti v naslednji zimi smučarskih skokov bo najverjetneje obvezna uporaba zavor na smučeh, ki bodo preprečevale, da bi se ob padcih s polno hitrostjo zaletele v skakalca. Ideja je, da bi smuči izgubile hitrost ali pa celo spremenile smer. S tem bi lahko preprečili trk s skakalcem in se izognili hujšim poškodbam.

Na letošnjem nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici smo lahko videli, kako je pri Petru Prevcu ob padcu smučka s polno hitrostjo pridrvela mimo njega. Podobno je bilo na preizkusu Letalnice bratov Gorišek, ko je padel Taj Ekart. Vsem je zastal dih, ko je smučka drvela proti njemu, on pa je ležal na tleh. K sreči je obšla tudi njega.

Test na Krvavcu uspešen. Smučka se je ob hitrosti 80 kilometrov na uro zaustavila po 17 metrih.

Odgovorni na Mednarodni smučarski zvezi FIS že dalj časa razmišljajo, da bi vpeljali zavoro na smučeh, ki bi se sprožila ob padcu, ko se čevelj odpne iz okovja. Načeloma je novost že sprejeta, vendar jo morajo v začetku maja potrditi še na zasedanju FIS v Dubrovniku.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V ta namen je pred dobrim tednom Peter Slatnar odpotoval v Švico na sedež FIS, kjer je predstavil zavoro, ki so jo razvili v njegovem podjetju: "V Planici smo trije predstavljali zavoro, v Švici sva bila le dva. Nemci so predstavili svojo različico, vendar niso imeli praktičnega primera. Mi smo testirali na Krvavcu in naredili sto metrov klanca. V tem času je smučka razvila hitrost 80 kilometrov na uro, ko se je zavora sprožila. Po 17 metrih se je smučka zaustavila. To je zelo hitro. Rezultat je bil vedno enak. Leva smučka je šla rahlo v levo, desna v desno. Vprašanje je, ali bi smučka na skakalnici prišla do radiusa. Zelo bi se upočasnila. Glede varnosti je zelo dobro zasnovano," je razložil Slatnar in dal vedeti, da bo njihova zavora tehtala le 60 gramov, česar skakalci ne bodo občutili.

Pripravljen zagotoviti zavore za vso karavano smučarskih skokov

Poleg zavore bo obvezna tudi uporaba varovalne vrvice, če bi se skakalcem ob odskoku odpela vez, kar se je zgodilo prav najstarejšemu od bratov Prevc, ki vrvice ni imel in je v celoti izgubil nadzor nad smučko. "Pri nas smo razvili sistem, da skakalci sploh ne bodo potrebovali vrvice. Tako smo naredili, da ko se čevelj zapre, je zaprt. Le ob padcu gre potem čevelj iz okovja. V zraku se ne more odpreti. Poleg tega bodo imeli skakalci z našim izdelkom na vrhu naleta manever manj. Pregledati jim bo treba eno stvar manj. Spoj je boljši, varneje je."

Rok Justin je prav tako v Slatnarjevi ekipi razvijalcev. Foto: Ana Kovač

Uporabo zavor bodo najverjetneje dokončno potrdili v Dubrovniku in ko se bo prižgala zelena luč, so pri Slatnarju pripravljeni na zagon proizvodnje. Če bo treba, tudi za vso karavano smučarskih skokov. "Prvo leto računamo na od tisoč do dva tisoč kompletov. Odvisno, lahko še več. Pripravljeni in sposobni smo to zagotoviti. Od reprezentance do reprezentance bo odvisno, za katerega proizvajalca se bodo odločili, vendar verjamem, da je naš izdelek boljši in povrhu vsega že preizkušen. V Dubrovniku nam recimo ni treba še enkrat predstavljati, saj so nam rekli, da smo dobro naredili. Znajo ločiti razliko med kakovostjo in resnostjo. Ničem biti žaljiv, a drugi izdelek je bolj kot 'hobi program'."