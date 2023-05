Pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) so danes razkrili kandidature za gostitelje svetovnih prvenstev leta 2028 in 2029. Smučarska zveza Slovenije (SZS) s Planico je edina kandidatka za gostiteljico svetovnega prvenstva v poletih 2028.

Pred dobrim tednom so iz SZS sporočili, da so vložili kandidaturo za FIS svetovno prvenstvo v poletih, ki bo leta 2028, danes pa so pri FIS razkrili, kdo vse je do roka, 1. maja, oddal kandidaturo. Za omenjeno svetovno prvenstvo kandidira le SZS s Planico, ki je svetovno prvenstvo v poletih gostila že sedemkrat.

V kandidaturi so pri slovenski krovni zvezi predlagali tudi, da bi na prvenstvu prvič nastopile ženske. V naslednjih petih letih je pričakovati večje število tekmovalk, ki bodo nastopile na letalnicah in bi tako lahko že nastopile tudi na SP.

Candidates for the 2028/2029 FIS World Championships Announced https://t.co/hKWFk3SUFW pic.twitter.com/g9lvHxG0qk — FIS Alpine (@fisalpine) May 3, 2023

Lahti je edini kandidat za gostitelja nordijskega svetovnega prvenstva 2029. Zadnjič ga je gostil 2017. Foto: Guliverimage

Za nordijsko SP 2029 kandidat le Lahti

Za svetovno nordijsko prvenstvo 2029 je prav tako prispela zgolj ena kandidatura, in sicer za gostitelja kandidira Lahti, ki ima s tovrstnimi tekmovanji bogate izkušnje.

Do 1. avgusta morajo vsi kandidati FIS predložiti podrobno organizacijsko zasnovo. Uradni izbor prvenstev v smučarskih skokih bo tako, kot kaže, le formalnost. Uradno bodo gostitelja potrdili 4. junija prihodnje leto na kongresu FIS v islandskem Reykjaviku.

Svetovno prvenstvo v poletih leta 2024 bo na Kulmu (Bad Mitterndorf), leta 2026 pa ga bo gostil Oberstdorf. Svetovno nordijsko prvenstvo bo leta 2025 v Trondheimu, leta 2027 pa v Falunu.

Val Gardena je eno od treh prizorišč, ki kandidirajo za gostitelja prvenstva v alpskem smučanju 2029. Foto: Reuters

Tri kandidature za SP v alpskem smučanju

Pri Fis so potrdili še, da za svetovno prvenstvo v alpskem smučanju za leto 2029 kandidirajo tri prizorišča: italijanska Val Gardena, norveški Narvik in Andora s Soldeuom. Naslednje prvenstvo bo gostil avstrijski Saalbach (2025), dve leti pozneje pa švicarska Crans-Montana.