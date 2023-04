Bo Planica leta 2028 še osmič gostila svetovno prvenstvo v poletih, prvič tudi za dekleta?

Po izpolnitvi vseh formalnih postopkov bo predsedstvo FIS odločalo o primernosti kandidatov, končni izbor pa bo na Kongresu FIS, ki bo prihodnje leto na Islandiji, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije. V kandidaturi so predlagali, da bi na svetovnem prvenstvu leta 2028 prvič nastopile ženske. V naslednjih petih letih je pričakovati večje število tekmovalk, ki bodo nastopile na letalnicah in bi tako lahko že nastopile tudi na SP.

Tekma na Ljubnem v novem terminu

Pri smučarskih skokih v koledarju ostajata tako Ljubno kot Planica s finalom konec marca 2024. Pri Ljubnem je podkomite za koledar sprejel predlog Smučarske zveze Slovenije, da se datum ženskih tekem FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih prestavi na ugodnejši januarski termin (27.–28.1.2024).

Dejstvo je, so zapisali pri SZS, da je pri novoletnem terminu treba zagotoviti poznopopoldanski termin, ki zahteva postavitev začasne razsvetljave. Gre za velik finančni vložek, ki ga je težko zagotoviti. Poleg tega so vremenske razmere konec januarja za pripravo skakalnice veliko bolj ugodne in zagotavljajo nemoteno pripravo snega.

Bodo na velikanki končno letela tudi dekleta?

SZS je na odbor za skoke pri FIS hkrati naslovila predlog za organizacijo finala FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici bratov Gorišek za ženske. Predlog so posredovali z namenom uvrstitve tekme v Planici med kandidate za organizacijo najvišjega ranga tekmovanj na letalnicah. Planica velja za najtežjo izmed štirih in je zato pričakovati, da se bo na koledarju ženskih tekem znašla v sezoni 2024/2025.

Zlata lisica ostaja v Kranjski Gori

V koledarju tekem FIS svetovnega pokala v alpskem smučanju ni prizorišč, ki na začetku sezone ne morejo stoodstotno zagotoviti pogojev za izvedbo tekmovanja, ali so zaradi svoje nizke nadmorske višine in posledično previsokih temperatur tvegana za pripravo potrebnega snega. Na Smučarski zvezi Slovenije so si prizadevali in zagotovili, da v sezoni 2023/2024 dve tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske ostaneta v koledarju in se izvedeta v Kranjski Gori.

Moški tekmi FIS svetovnega pokala v alpskem smučanju ter tekma FIS svetovnega pokala v deskanju na snegu ostajata v tradicionalnem marčevskem terminu. Prvič pa bomo v Kranjski Gori gostili tudi finale svetovnega pokala v Para alpskem smučanju, ki bo na sporedu od 11. do 15. 3. 2024.

Planica bo v prihajajoči sezoni tudi prizorišče mladinskega nordijskega svetovnega prvenstva.

Vse navedene predloge mora na koncu potrditi še predsedstvo Mednarodne smučarske zveze (FIS), so še sporočili iz SZS.

