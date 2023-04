Nemška najstnica Michelle Goebel se je odločila, da še preden povsem skoči na najvišjo raven smučarskih skokov, konča kariero. Dobitnica štirih kolajn s svetovnih mladinskih prvenstev (ekipno) je v lanski sezoni prevladovala v celinskem pokalu in na koncu sezone drugokakovostnega tekmovanja (takoj za svetovnim pokalom) zasedla prvo mesto v skupnem seštevku.

Prvič je dobila tudi priložnost za skakanje na najvišji tekmovalni ravni, v svetovnem pokalu, in v Rasnovu skočila do 23. in 16. mesta.

Kljub pozitivni sezoni se je 19-letnica odločila, da skakalne smuči postavi v kot. "Moje srce še vedno bije za šport, vendar nisem pripravljena vsega vložiti za kariero," je Nemka povedala za wlz-online.de in ob tem dodala, da je o odločitvi razmišljala dlje časa. Zdaj jo čaka matura, nato pa bi se rada posvetila študiju psihologije.

V nemški reprezentanci ji puščajo vrata odprta.

Tudi Norvežan ima dovolj

Za konec kariere se je odločil tudi 22-letni Norvežan Sander Vossan Eriksen. "Če se ozrem nazaj na zadnjih 16 let, lahko rečem, da sem ponosen na to, kar sem naredil in dosegel. Toda zdaj čutim, da je čas, da začnem novo poglavje v svojem življenju. Rad bi se zahvalil vsem navijačem, svojim sponzorjem, svoji družini in vsem članom skakalne družine za vse dobre izkušnje. Čas je, da pospravim smuči in se posvetim drugim stvarem," je nekdanji mladinski svetovni podprvak zapisal na družbenem omrežju.

Vossan Eriksen je priložnost za dokazovanje dobil tudi v svetovnem pokalu, najboljšo uvrstitev je vknjižil decembra 2020 v Nižnem Tagilu, ko je bil 12. V zadnjih dveh sezonah ni veliko tekmoval, v zadnji le na enem prizorišču celinskega pokala, kjer je ujel peščico točk.