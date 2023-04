V smučarskih skokih se obeta kar nekaj sprememb

Prihodnja sezona v smučarskih skokih bo prinesla nekaj sprememb. O predlogih teh so organi Mednarodne smučarske zveze (FIS) razpravljali pretekli teden, dokončno pa jih bodo potrjevali 5. maja na zasedanju v Dubrovniku. Med temi so znižanje števila kvot v svetovnem pokalu, nove meritve, obvezno nošenje varovalnih vrvic, višji denarni sklad v celinskem pokalu, znižanje povračila potnih stroškov ekipam, vključitev dveh letalnic v ženski svetovni pokal. Slovenski tabor je predlagal tudi spremembo indeksa BMI, a bi se to lahko zgodilo šele v sezoni 2024/25.

O predvidenih spremembah v skakalni karavani smo se pogovarjali z vodjo panoge smučarski skoki pri Smučarski zvezi Slovenije Gorazdom Pogorelčnikom, ki poudarja, da so pretekli teden na podkomitejih FIS določene stvari sicer sprejeli, nekatere pa pustili za "višje instance" in 5. maj, ko bodo predlogi dokončno potrjeni.

O zniževanju kvote za nastop v svetovnem pokalu

Maksimalna kvota števila skakalcev na tekmah svetovnega pokala naj bi se s šest znižala na pet na reprezentanco. Dodatno mesto si lahko reprezentanca pribori še prek celinskega pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Eden od predlogov z aprilskih sestankovanj je ta, da se kvota za nastop v svetovnem pokalu s šest zniža na pet. Reprezentance bi si dodatno mesto, kot je bilo do zdaj, lahko priborile z rezultati v celinskem pokalu.

"Predlog je prišel od Norvežanov. Če bi bila kvota pet maksimalna, bi to pomenilo več možnosti tudi za trenutno manj razvite narode, da bi se lahko uvrščali na tekme, prihajali v finale. Predlog še ni bil potrjen. Če bo, bo maja."

O novih meritvah

"Na podkomiteju je bilo potrjeno, da bo po novem v veljavi 'body-scaner'. To pomeni, da se bazičnih mer (dolžina roke, razkoraka, noge in telesna višina) ne bo več delalo ročno, kot je bilo do zdaj, ampak se bo merilo s skenerjem. Vse zato, da bi bile te mere čim bolj poštene za vsakega tekmovalca/tekmovalko posebej. To se je zgodilo, ker se je pri nekaterih s kavča videlo, da nekaj ni v redu.

Predlogov novih sprememb pri meritvah na skakalnici, ko so tekmovalci/tekmovalke v polni opremi, ni, je pa sprememba še pri tem, da se bo telesna teža tekmovalca merila zdaj le v spodnjem perilu. Prej se je telesno težo merilo, ko so imeli na sebi dres. To pomeni, da bodo morali imeti zdaj tekmovalci za isto dolžino smuči približno kilogram in pol več. Približno toliko tehta dres."

O morebitnem zvišanju indeksa telesne mase

"Indeks BMI za zdaj ostaja enak, smo pa mi predlagali spremembo, a smo se dogovorili, da ta predlog prestavimo na naslednjo, jesensko sejo, ker gre za kar drastično stvar. Jeseni naj bi se dogovorili, ali bo začel ta naš predlog veljati v sezoni 2024/25."

O varovalnih vrvicah, žolčni debati o zagozdah in čevljih

Varovalna vrvica, ki je Peter Prevc na prvenstvu v Planici ni uporabljal, bo obvezna. Foto: Sportida

"Še ena od stvari je, da bodo od zdaj 'safety straps' oziroma varovalne vrvice obvezne. Obvezne bodo tudi nove zavore na smučkah, kar pomeni, da če kdo pade in se mu pri tem smučka odpne, ga ob tem ne zadene, ker se bo sprožila zavora."

"Imeli smo kar žolčno debato, kar zadeva spremembe pri zagozdah in čevljih. Tukaj nismo prišli do zaključka, niti nismo glasovali o tem, ampak se je stvar prenesla na odbor za skoke, ki bo maja. Nekateri namreč želijo spremeniti določena pravila glede zagozd in podplata na skakalnih čevljih."

O dveh koncih tedna na letalnicah za skakalke in zvišanem denarnem skladu na letalnici

Omejeno število skakalk naj bi v prihodnji sezoni tekmovalo na dveh letalnicah, zaključku v Vikersundu naj bi se pridružil še Oberstdorf. Vse tekme naj bi štele za svetovni pokal. Foto: Sportida

"Po novem naj bi bila dva konca tedna tekem na letalnici za skakalke. Eden v Oberstdorfu in eden v Vikersundu kot zaključek sezone svetovnega pokala. Obe prizorišči naj bi šteli za svetovni pokal. Nastopilo naj bi 15 najboljših v svetovnem pokalu in maksimalno pet tekmovalk, ki bodo dobile posebno povabilo, t. i. wild card. Prav tako se bo na tekmah na letalnicah za ženske zvišal denarni nagradni sklad in se razdelil med vse nastopajoče. Na skakalnicah ostane enak."

O spremembah v kontinentalnem pokalu in zniževanju povračila potnih stroškov

Denarni sklad v celinskem pokalu se bo zvišal, denarno nagrado naj bi namesto prve trojice prejelo osem skakalcev. Foto: Smučarska zveza Slovenije

"Povračilo potnih stroškov je odvisno od lokacije tekmovanj. Ko smo na primer šli na Japonsko, smo dobili višje povračilo, kot če je bila tekma v Srednji Evropi. Zdaj so ta povračila znižali, da bi razbremenili organizatorje tekem. A s tem bodo udarili nas, panožne športne zveze, saj bomo zaradi nižjih povračil morali mi pokrivati toliko višje stroške. Že zdaj nismo dobili v celoti povrnjeno, pač pa bistveno manj, kot je bila realna cena letalskih vozovnic."

"Neko nepisano pravilo je, da mora organizator tekem svetovnega pokala organizirati tudi tekmo celinskega pokala. Del tega denarja, ki naj bi ga organizator privarčeval pri potnih stroških, naj bi bil namenjen nagradnemu skladu za tekme celinskega pokala. V ozadju tega je, da bi se tisti tekmovalci, ki ne pridejo na raven svetovnega pokala, v katerem bi lahko zaslužili nekaj za dostojno življenje, kasneje odločali za konec kariere. Ker tisti, ki so zdaj tekmovali v celinskem pokalu, pa niso bili med tri, so zelo hitro obupali in odnehali. Denarni nagradni sklad na tekmah celinskega pokala se bo tako zvišal in razširil na več tekmovalcev. Prej je bil nagradni sklad 1.500 švicarskih frankov (1.525 evrov) za prve tri, po novem pa naj bi bil nagradni sklad 3.900 švicarskih frankov (3.970 evrov), ki jih bodo razdelili med prvih osem."

O predlogih bodo odločali 5. maja v Dubrovniku.