Ali bo Zoran Zupančič ostal na čelu ženske skakalne reprezentance ali ne? Končne odločitve še ni, saj bo konec meseca najprej zasedal strokovni svet nordijskih disciplin, nakar bo sledilo zasedanje odbora in zbora. Jasno je le to, da je vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije Gorazd Pogorelčnik opravil pogovore z vsemi deležniki, saj je v ženski reprezentanci zavladalo ozračje, ki ni imelo trdne osnove za prihodnost. Po njegovih besedah je bil z obeh strani izražen interes za nadaljevanje, a se bodo morale določene stvari znotraj ekipe urediti, če se bo šlo naprej z enako zasedbo.

Že med sezono in tudi po koncu se je veliko govorilo o ne ravno spodbudnem ozračju znotraj ženske skakalne reprezentance. Vodja panoge za nordijske discipline Gorazd Pogorelčnik je v Planici dal vedeti, da se bo sestal tako s stroko kakor tudi s skakalkami.

Nekako je bilo slutiti, da se je nekoliko ohladil odnos med našo šampionko Niko Križnar in glavnim trenerjem Zoranom Zupančičem, ki se je tako drugo leto znašel na "žaru" – lani je sam podal odstop in so se potem dogovorili za nadaljevanje, letos pa se govori o njem zaradi slabše rezultatske bere in ozračja znotraj ekipe, zato so se tudi pojavile govorice, da bi se lahko prvemu možu stroke tresel stolček.

"Interes za nadaljevanje je bil izražen z obeh strani. Potreben bo zelo odprt in odkrit pogovor."

"Tako z dekleti kot s trenerji sem opravil individualne pogovore. Upam, da se bodo lahko stvari postavile v nek normalen tek. Dokončno ni še nič razjasnjeno. Strokovni svet imamo 25. aprila, ko se bodo predstavila imena trenerjev vseh reprezentanc, nakar se bo o listi razpravljalo na svetu in odboru za skoke in nordijsko kombinacijo," je izpostavil Pogorelčnik.

Niki Križnar se pretekla zima ni izšla po željah. Govorilo se je tudi, da naj bi se odnos s trenerjem nekoliko poslabšal. Foto: Grega Valančič/Sportida

O tem, ali morebiti obstaja obojestranski interes glede skupnega nadaljevanja, je dodal: "Interes za nadaljevanje je bil izražen z obeh strani. Bo pa potreben zelo odprt in odkrit pogovor, da se stvari, ki niso bile na ravni, uredijo za naslednjo sezono."

Največja pomanjkljivost je bila v komunikacijskem segmentu: "Stvari niso tekle tako, kot bi si želeli. Tu bo treba narediti korake naprej, da bo rezultatsko sezona uspešnejša za celotno ekipo."

"Moja osebna želja je, da se nadaljuje. Ni odvisno zgolj od mene."

Med posameznicami je bila Ema Klinec tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala in je osvojila norveško turnejo RAW Air, zato pa je bilo porazno domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, prav tako pa je ekipa padla v pokalu narodov s prvega na četrto mesto. Nekaj objektivnih okoliščin je bilo, potem ko se je Urša Bogataj poškodovala in predčasno končala sezono ter najverjetneje tudi kariero, potem ko je razkrila, da je noseča. Križnarjeva se je ubadala s poškodbo gležnja in zdravstvenimi težavami.

V prvi vrsti je potrebno pravo ozračje, da se bodo stvari spet obrnile v želeno smer. "Moja osebna želja je, da se nadaljuje. Ni odvisno zgolj od mene. Jaz sem tisti, ki bom predlagal imena svetu. Vse trenerje se mora potrditi. Najprej na svetu, nato na odboru in zboru," je jasen Pogorelčnik.

Ema Klinec je bila najboljša Slovenka v zadnji sezoni. Foto: Sportida

Že zdaj pa lahko pričakujemo, da bodo za razliko od lani razprave na zasedanjih bolj žolčne in bo kar nekaj nasprotujočih si mnenj. Najverjetneje na odboru, ki ga ob vodstveni garnituri odbora med drugim sestavljajo tudi predstavniki različnih klubov iz vseh slovenskih regij.