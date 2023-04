Planici dali zaključno besedo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Timi Zajc bo v naslednji zimi skušal do medalje še enkrat poleteti na svetovnem prvenstvu v poletih. Pred dvema letoma je bil v Vikersundu na posamični tekmi srebrn, na ekipni pa se je s kolegi veselil zlata. Foto: Reuters

Na zasedanju podkomisije za smučarske skoke na Mednarodni smučarski zvezi FIS so naznanili koledar za poletni grand prix in svetovni pokal za prihodnjo sezono. Tekmovalne programe mora potrditi FIS-ova komisija za smučarske skoke, ki bo zasedala 5. maja. Jasno je, da bo Planica tradicionalno gostila zaključek, ob novoletni turneji pa bo pri fantih osrednji vrhunec predstavljalo še svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu, kjer bodo slovenski orli skušali poleteti do novih odličij.

Svetovni pokal 2023/24

Datum Prizorišče Velikost skakalnice Vrsta tekme 25.11.2023 Ruka HS142 26.11.2023 Ruka HS142 09.12.2023 Klingenthal HS140 10.12.2023 Klingenthal HS140 16.12.2023 Engelberg HS140 17.12.2023 Engelberg HS140 29.12.2023 Oberstdorf HS137 01.01.2024 Garmisch-Partenkirchen HS142 03.01.2024 Innsbruck HS128 06.01.2024 Bischofshofen HS142 13.01.2024 Wisła HS134 Pari 14.01.2024 Wisła HS134 17.01.2024 Szczyrk HS104 20.01.2024 Zakopane HS140 Ekipna 21.01.2024 Zakopane HS140 26-28.01.2024 Bad Mitterndorf 2024 HS235 Svetovno prvenstvo v poletih 03.02.2024 Willingen HS147 04.02.2024 Willingen HS147 10.02.2024 Lake Placid HS128 10.02.2024 Lake Placid HS128 Pari 11.02.2024 Lake Placid HS128 17.02.2024 Sapporo HS137 18.02.2024 Sapporo HS137 23.02.2024 Oberstdorf HS235 Pari 24.02.2024 Oberstdorf HS235 25.02.2024 Oberstdorf HS235 02.03.2024 Lahti HS130 Ekipna 03.03.2024 Lahti HS130 09.03.2024 Oslo HS134 10.03.2024 Oslo HS134 12.03.2024 Trondheim HS140 14.03.2024 Trondheim HS140 16.03.2024 Vikersund HS240 17.03.2024 Vikersund HS240 22.03.2024 Planica HS240 23.03.2024 Planica HS240 Ekipna 24.03.2024 Planica HS240

