S spominom na pokojno mamo je sledilkam podala pomembno sporočilo

Igralka Angelina Jolie je na svojem profilu na Instagramu objavila fotografijo s pokojno mamo, ki je umrla zaradi raka na dojkah in jajčnikih, in svoje sledilke pozvala k rednemu samopregledovanju.

"Jutri bi moja mama praznovala 73. rojstni dan. Umrla je pred 15 leti, po dolgem boju z rakom na dojkah in jajčnikih. Junija bom jaz dopolnila toliko let, kot jih je imela ona, ko so ji postavili diagnozo. Da bi zmanjšala možnosti, sem bila na preventivnih operacijah, vendar še vedno hodim na preglede," je Angelina Jolie zapisala pod fotografijo, ki jo je objavila.

Sledilke je pozvala k samopregledovanju

Dodala je, da svojo ljubezen pošilja vsem, ki so prav tako izgubili ljubljene, moč pa tistim, ki se v tem trenutku borijo za svoja življenja ali življenja tistih, ki jih imajo radi. "Ženske, prosim, vzemite si čas in poskrbite zase ter pojdite na mamografijo, krvne preiskave ali ultrazvok, še posebej, če je imel raka kdo v družini," je še pozvala svoje sledilke.

Njena mama Marcheline Bertrand, sicer igralka in producentka, je umrla leta 2007 v 57. letu starosti, potem ko se je z rakom borila več kot desetletje. Skupaj z možem Jonom Voightom je imela hčer Angelino in sina Jamesa. Po boju z rakom sta umrli tudi njena mama in sestra, kar je še eden od razlogov, da je Joliejeva tako skrbna pri samopregledovanju.

Joliejeva se je leta 2013 odločila za operacijo, s katero bi preprečila morebiten razvoj raka. Foto: Guliverimage

Z operacijo je želela preprečiti morebiten razvoj raka

Joliejeva se je leta 2013 odločila za operacijo, s katero bi preprečila morebiten razvoj raka. "Pogosto se zalotim, ko poskušam razložiti bolezen, ki je vzela mojo mamo. Vprašali so me, ali bi se lahko enako zgodilo tudi meni. Vedno sem govorila, naj ne skrbijo, toda resnica je, da imam gen BRCA1, ki močno poveča tveganje za nastanek raka na dojkah in jajčnikih," je igralka povedala leta 2013 v intervjuju za New York Times.

Za operacijo se je sicer odločila, ker je poznala svojo družinsko zgodovino in genetsko tveganje. Zdravniki so ji namreč napovedali, da ima 87-odstotno možnost, da zboli za rakom dojk. "Ko sem se sprijaznila, da je to moja realnost, sem se odločila, da bom proaktivna in čim bolj zmanjšam tveganje. Odločila sem se za preventivno dvojno mastektomijo," je še pojasnila.

Z nekdanjim možem Bradom Pittom, s katerim sta bila poročena med letoma 2014 in 2019, ima tri biološke otroke (16-letno Shiloh ter 14-letna dvojčka Vivienne in Knoxa), tri pa sta posvojila (21-letnega Maddoxa, 19-letnega Paxa in 18-letno Zaharo).

Angelina Jolie z otroci. Foto: Reuters

