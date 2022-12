Angelina Jolie prekinila sodelovanje z Visokim komisariatom ZN za begunce

"Čutim, da je čas, da delam drugače in se neposredno povežem z begunci in lokalnimi organizacijami," je sporočila igralka.

"Še naprej bom delala vse, kar je v moji moči, v podporo beguncem in razseljenim osebam. Čutim, da je čas, da delam drugače in se neposredno povežem z begunci in lokalnimi organizacijami," je sporočila igralka. Zvezdnica je doslej opravila več kot 60 terenskih misij in bila priča trpljenju in trdoživosti beguncev.

Visoki komisar ZN za begunce: Cenim njeno željo

"Po dolgem in uspešnem času pri UNHCR cenim njeno željo, da spremeni delovanje, in jo podpiram. Vem, da ji bodo begunci ostali blizu srca, in prepričan sem, da bo svojim širšim humanitarnim prizadevanjem dodala enako mero strasti in pozornosti," pa je poudaril visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi.

Jolie je novembra v prispevku za The Guardian ostro napadla stalne članice Varnostnega sveta ZN, ki zlorabljajo pravico do veta. "Razpravljamo o grozotah in se strinjamo, da se ne smejo ponoviti. Ko pa pride čas težkih odločitev za uresničevanje obljub, pa vedno znova naletimo na ene in iste težave," je zapisala.