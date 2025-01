Romeo in Julija v begunskem centru: Množičen spopad dveh družin

Med dvema družinama, ki živita v begunskem centru v okrožju Neuenfelde v Hamburgu, je v četrtek zvečer prišlo do množičnega spopada. Po prvih podatkih iz centra naj bi se dva otroka iz obeh družin zaljubila, kar je bil razlog za množični pretep.

Družini pa naj bi bili že dolgo časa sovražnici, zato drugi družinski člani nad otroško romanco niso bili navdušeni. Zvečer naj bi se razmere v begunskem centru zaostrile: prišlo je do večjega prepira, več ljudi je bilo poškodovanih. Skupno naj bi bilo vpletenih več kot 20 ljudi.

Poškodbe zaradi nožev

Po podatkih policije so bile zabodene tri osebe, ena je bila odpeljana v bolnišnico. Nihče ni v življenjski nevarnosti. Policisti so skupaj s specialci preiskali bivalne zabojnike v begunskem centru. Poleg specialnih enot je bilo na kraju še več policijskih patrulj in reševalcev, piše nemški medij Focus.