Skriti biser: to je eden najlepših vrtov v Evropi

V mestecu Giverny v Normandiji stoji hiša, v kateri je več kot 40 let, vse do svoje smrti, živel slikar Claude Monet. Ta pionir impresionizma je v slikarstvu zanetil revolucijo z uporabo svetlih, živahnih barv, ki so njegovim slikam dajale občutek gibanja in energičnosti, prav tako pa je tudi posestvo ob reki Seni, ki predstavlja pomemben del slikarjeve zapuščine.

Foto: Shutterstock

Monet je v Givernyju živel 43 let − od leta 1883 do svoje smrti leta 1926. Tako kot na platnu je tudi na vrtu − bil je navdušen vrtnar − oboževal živahne barve in je okolico svojega doma zasnoval kot pravo umetniško delo.

Foto: Shutterstock

Monetov vrt je razdeljen na dva dela − na cvetlični in vodni vrt. Prvi je zasajen z najrazličnejšim cvetjem, ki je skrbno izbrano in načrtovano tako, da je vrt cvetoč vse od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Vodni vrt ima medtem japonske detajle, kot je mostiček, ter lokvanje, Monetovo veliko ljubezen, ki se odraža tudi v njegovih delih − prav tam naj bi nastala njegova slovita slika Les Nymphéas (Lokvanji).

Foto: Shutterstock

Tako Monetova hiša kot vrt navdušujeta obiskovalce od blizu in daleč, a ne le ljubitelje Monetovega dela, temveč tudi vse navdušence narave, dizajna in vsega, kar je lepo. Velja za enega najlepših vrtov v Evropi, obiskati pa ga je mogoče od 1. aprila do 1. novembra.

