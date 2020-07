Neverjetna preobrazba slovenskega glasbenika

Vstane ob petih zjutraj in si pripravi obilen in zdrav zajtrk. Sledi telovadba v obliki teka, hoje ali kolesarjenja. Med dnevom ne pozabi na malico in kosilo, vsak prosti trenutek pa rad izkoristi za še dodatno rekreacijo na prostem. In končni rezultat – v nekaj mesecih je Anže Zavrl izgubil kar 23 kilogramov.

"Bolj kot kakšen del telesa me je motilo pomanjkanje energije in kondicije. Zdaj se počutim kot prerojen," pravi glasbenik, ki se je tudi v preteklosti že večkrat lotil diet, a je kilograme hitro pridobil nazaj. "Sčasoma sem ugotovil, da je potrebna sprememba jedilnika, kjer pa se lahko včasih tudi pregrešiš, sicer stvari ne delujejo na dolgi rok. Ko stvari razčistiš v glavi, se vse da, ključna pa je predvsem motivacija," pravi Anže, ki je moral prevetriti tudi garderobo in oblačila nadomestiti z manjšimi konfekcijskimi številkami.

Sicer pa je del dopusta že za njim in s fanti iz skupine Gadi že ustvarjajo nove skladbe. "Ravno v teh dneh smo izdali novo pesem z naslovom Nor. Pravijo, da se ne nehaš igrati, ker si star, ampak postaneš star, ker se nehaš igrati. Kot je za nas značilno, zopet nismo posegli po klasičnih narodno-zabavnih prijemih, ampak ima naša polka tudi nekaj primesi zabavne glasbe, kar se kaže tudi v videospotu," so razkrili fantje.