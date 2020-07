Jernej Tozon razkril, kakšen je tradicionalen moški dopust #video

Čuk Jernej Tozon, član skupine Mambo Kings Aleš Bartol – Bart, DJ Jernej Koščica – Koshi in nekdanji hokejist Olimpije ter slovenski reprezentant Igor Hribovšek so zelo dobri prijatelji, ki se vsakoletno odpravijo na tradicionalno jadranje. Letos pa so potovanju dodali še okoljevarstveno noto.

Štirje prijatelji, ki so se poimenovali kar Štirje mornarji, se vsakoletno odpravijo na tradicionalno jadranje, medtem ko jih boljše polovice počakajo doma. "Seveda nas podpirajo, saj večino dopusta vendarle preživimo z njimi," se nasmejijo fantje. No, letos bo dopust zaradi situacije glede koronavirusa in odpovedi nastopov še toliko daljši, zato so ga prijatelji maksimalno izkoristili.

Že osmo leto zapored so se Jernej, Aleš, Igor in Koshi odpravili na jadranje po Jadranu, kjer vsako leto preživljajo moški del dopusta. Glasba, dobra hrana, sonce, plavanje, potapljanje – morskih poletnih užitkov ne manjka. Kljub temu pa so se tokrat odločili tudi za posebno misijo čiščenja morja, saj so na poti pobirali večje odpadke. "Ljudje še vedno premalo cenijo našo preljubo naravo, kar se vidi po številnih smeteh, ki jih odvržejo. Narava je samo ena in brez nje nas ne bi bilo! Iz vode smo pobrali veliko smeti, ki so jih ljudje brez slabe vesti zmetali vanjo. Očitno se niti ne zavedajo, koliko morskih živali umre zaradi plastike," so zgroženi fantje.

Foto: Osebni arhiv Sicer pa so na desetdnevni plovbi objadrali kar nekaj otokov, na poti srečevali Slovence, ker so imeli s sabo nekaj glasbil, pa je nastalo tudi nekaj novih melodij. "Pa tudi na naše slovenske ponarodele nismo pozabili," opomnijo.