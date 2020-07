Vroče: To so najbolj postavni Slovenci zgoraj brez #video

Gregor Poljanec - Kirsch Foto: Instagram

Podjetnik in osebi trener Gregor Poljanec – Kirsch je zaslovel predvsem kot zdaj že bivši partner pevke Špele Grošelj. Med trenerje spada tudi nekdanji dvakratni svetovni prvak v bodybuildingu Andrej Milutinovič, ki je na fitnesu vsakodnevno, že zaradi svojega poklica, prav tako pa tudi priljubljeni in vedno nasmejani osebni trener Jan Kovačič, ki smo ga spremljali v šovu The Biggest Loser Slovenija.

Challe salle Foto: Instagram

Pevec z dalmatinskim melosom Luka Basi in raper Challe Salle veljata za ena najbolj zaželenih moških med Slovenkami, saj njunim oboževalkam ni videti konca. Boks je del življenja Denisa Porčiča – Chorchypa, kar se nedvomno pozna tudi na njegovem telesu. Čuk Jernej Tozon dam ne osvaja le s postavnim telesom, pač pa tudi s simpatičnostjo in nagajivo iskrivim pogledom.

Franko Bajc Foto: Instagram

Denisu Toplaku in Fraku Bajcu so skupna točka resničnostni šovi, medtem ko skrb za lepo telo Matjažu Kumlju narekuje tudi njegov poklic manekena. Anže Zavrl je z vztrajnostjo in trudom izklesano telo dosegel pred kratkim, ko so se začeli poznati rezultati njegovega na novo odkritega aktivnega življenja. Kolesarjenje, plavanje, tek, fitnes in še kaj pa bi se našlo v aktivnem življenju televizijskega voditelja Marka Potrča, ki je izklesal svoje telo do potankosti.

Jan Kovačič Foto: Instagram

Da je za tako telo potrebno veliko odrekanja in predvsem garanja, se zavedajo prav vsi zgoraj predstavljeni, najbolj postavni Slovenci. V delček njihovega treninga pa lahko pokukamo tudi na njihovih družbenih omrežjih. Katero neverjetno vajo izvaja Denis in kako je videti Janov poletni trening?

