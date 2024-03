Izračun prihranka s hibridnim energetskim sistemom

Če je bilo po uvedbi sprememb na področju obračunavanja električne energije pri lastnikih na novo postavljenih sončnih elektrarn, ki so začele veljati z novim letom, pričakovati, da bo zanimanje za njihovo postavitev upadlo, danes tega vsekakor ni videti. Rešitev, ki je že na trgu, so hibridni energetski sistemi, so nam povedali v podjetju Enertec . Preverili smo, kakšne so prednosti hibridnih energetskih sistemov in zakaj je to najboljša pot do zelene prihodnosti in tudi do največjih prihrankov pri stroških za električno energijo.

Foto: Ana Kovač

Lastno razviti hibridni simulator

Simulacijsko orodje, ki so ga razvili v podjetju Enertec, predstavlja celovit pristop k načrtovanju in optimizaciji hibridnih energetskih sistemov za gospodinjstva. Deluje na osnovi podrobne analize in upošteva ključne parametre, ki vplivajo na porabo in proizvodnjo gospodinjstva. S podatki porabe zajetimi v 15-minutnih intervalih dobijo natančen pregled nad porabo gospodinjstva.

V analizi se upošteva tudi lokacija gospodinjstva, naklon in orientacija strehe ter iz tega izpeljana količina letnega sončnega obsevanja. Upoštevane so tudi tehnične omejitve, kot so velikost glavnih varovalk in omejitev izhodne moči v omrežje iz soglasja za priključitev sončne elektrarne v omrežje.

Simulacijsko orodje omogoča tudi možnost upoštevanja dodatnih porabnikov, kot so polnilnica za električno vozilo in vključitev ogrevanja na električno energijo (toplotna črpalka, električna peč, IR – paneli) s specifičnimi profili porabe za vsako napravo. Možno je izvesti tudi primerjavo potrebe po toplotni energiji glede na porabo drugega energenta za ogrevanje, na primer kurilnega olja, lesnih peletov, drv, UNP ali zemeljskega plina.

S takšnim pregledom celotne energetske situacije gospodinjstva in simulacijo različnih tehničnih rešitev, lahko sestavimo sistem, ki bo stranki omogočal najbolj učinkovito izrabo obnovljivih virov energije in s tem poskrbel, da se bo investiran denar povrnil v najkrajšem možnem času.

Prednosti hibridnega energetskega sistema

Ta sistem omogoča porabnikom, da shranjeno električno energijo porabijo v času, ko je cena električne energije na trgu najdražja. Moderne baterijske hranilnike odlikuje tudi napredno upravljanje in nadzor sistema. To vključuje inteligentne algoritme, ki optimalno upravljajo polnjenje in praznjenje baterij, prilagajajo se spremembam v porabi energije ter upoštevajo zunanje dejavnike, kot so vremenski pogoji pri sončnih elektrarnah.

Zamik porabe : hibridni energetski sistem skupaj s sistemom HEMS uporabnikom omogoča, da za polnjenje baterije uporabijo sončno energijo ali cenejšo energijo iz omrežja, ki jo lahko uporabijo v tistem delu dneva, ko je elektrika dražja.

Neprekinjeno napajanje : izpad električne energije v omrežju na lastnike hranilnikov ne vpliva, saj imajo na voljo že vnaprej shranjeno energijo.

Povečanje samozadostnosti : s shranjevanjem električne energije v hranilnik namesto z njenim oddajanjem v omrežje je gospodinjstvo bolj samozadostno. To je predvsem pomembno, odkar ni več letnega netiranja proizvedene in porabljene električne energije.

Povečanje sistemske moči : hranilnik električne energije lahko začasno zagotavlja dodatno moč, če distribucijsko omrežje ne omogoča priključitve večjega števila porabnikov, na primer toplotne črpalke ali polnilnice za električno vozilo.

Neprekinjeno delovanje sončne elektrarne: v primerih izpada elektrike sončna elektrarna ne more delovati, razen če imate hranilnik energije, ki lahko zagotovi ravno dovolj elektrike za njeno delovanje.

Hibridne rešitve so način, kako doseči, da se investicija v sončne elektrarne za gospodinjstva izplača tudi v tem obdobju, ko letno netiranje ni več na voljo, ter ob napovedovanju novega omrežninskega akta. Temu dejstvu pritrjuje tudi Nina Hojnik, direktorica Združenja slovenske fotovoltaike. Foto: Jernej Borovinšek

Izračun prihranka za gospodinjstva pri hibridnem energetskem sistemu V podjetju Enertec iz Maribora so pripravili primer na gospodinjstvu, ki letno porabi 8.000 kWh. V PRIMERU SONČNE ELEKTRARNE BREZ HRANILNIKA: Gospodinjstvo bi interno porabilo le 2.800 kWh oziroma 35 odstotkov proizvedene električne energije. V PRIMERU KOMBINACIJE SONČNE ELEKTRARNE IN HRANILNIKA: Gospodinjstvo bi porabilo 5.200 kWh pridelane električne energije. Delež neposredne kompenzacije se s tem torej dvigne na približno 65 odstotkov .

pridelane električne energije. Delež neposredne kompenzacije se s tem torej dvigne na približno . Z ekonomsko učinkovitim sistemom, ki vključuje baterijski hranilnik električne energije in sistem za upravljanje energije, ki temelji na predhodni analizi opravljeni z Enertecovim simulatorjem porabe, pa se ta delež poveča na 75 odstotkov. KAJ PA TO POMENI V EVRIH? Cena ustreznega hibridnega sistema s predvideno subvencijo bi za naš primer izbranega gospodinjstva znašala 14.452,88 evra. Brez sončne elektrarne bi gospodinjstvo plačevalo 1.553,85 evra na leto,

na leto, s hibridnim sistemom bi bil letni strošek le še 326,04 evra .

. Z letnim prihrankom 1.227,81 evra se investicija povrne v 11 letih.

Z nagradno anketo do brezplačne e-polnilnice v vrednosti 700 evrov

Do opisane hibridne rešitve, skupaj s sončno elektrarno in hranilnikom, lahko pridete tudi s pomočjo nagradne igre podjetja Enertec Povrnemo vam kupnino za celotno sončno elektrarno, v kateri lahko sodelujete na njihovi spletni strani (kliknite tukaj).Če pa rešite spodnjo anketo vam v podjetju Enertec podarjajo kar tri e-polnilnice.

Foto: Enertec Moja elektrarna

Nakup nagradijo z brezplačno nadgradnjo po izbiri

Vsakomur, ki se odloči podpisati pogodbo za izgradnjo sončne elektrarne s podjetjem Enertec – Moja elektrarna, podarjajo še eno izmed šestih nagrad po izbiri: