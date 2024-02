V svetu, kjer je trajnostna energija vedno pomembnejša, so sončne elektrarne ključ do čiste in obnovljive prihodnosti. A ni vseeno kdo je partner na vaši poti, saj je pomembna celostna oskrba tudi po samem priklopu sončne elektrarne. Podjetje Enertec z blagovno znamko Moja elektrarna je že od leta 2009 eno vodilnih na področju projektiranja in izgradnje sončnih elektrarn. Ponuja inovativne energetske rešitve, ki ne samo prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa, ampak predstavljajo tudi pametno finančno naložbo. Z izgradnjo več kot 1500 sončnih elektrarn so dokazali, da niso le izvajalci, ampak tudi zaupanja vredni partnerji na vaši poti do zelene energije. Tokrat pa bodo nekomu celo podarili sončno elektrarno, na Siol.net, pa se lahko s sodelovanjem v spodnji anketi potegujete tudi za e-Polnilnico v vrednosti 700 evrov.

Foto: Enertec Moja elektrarna

Z nagradno anketo do brezplačne e-polnilnice v vrednosti 700 evrov

Podjetje Enertec – Moja elektrarna bo trem srečnim nagrajencem podarilo e-polnilnico. Izmed vseh, ki bodo rešili spodnjo anketo, bodo izžrebali tri srečneže, ki bodo prejeli e-polnilnico v vrednosti 700 evrov. Kako se tega lotiti? Sprva rešite spodnjo anketo, nato preberite članek do konca, saj boste le tako izvedeli, kako lahko s pomočjo podjetja Enertec, kjer nagrajujejo zvestobo, priti do povrnjene kupnine za vašo novo sončno elektrarno.

E-polnilnica ima maksimalno moč polnjena do 22 kW, priključni kabel, ethernet, OCPP, RFID, razširttev PP - 48 in 2 leti garancije.

Z nagradno igro do brezplačne sončne elektrarne

Ne le treh e-polnilnic, v podjetju Enertec podarjajo kar celotno sončno elektrarno. Z nagradno igro Povrnemo vam kupnino za celotno sončno elektrarno, v kateri lahko sodelujete na njihovi spletni strani (kliknite tukaj), želijo navdihniti vse, ki si želijo sončne prihodnosti.

Kot eden vodilnih zagovornikov sončne energije in njenega neomejenega potenciala pri Enertecu – Moja elektrarna verjamejo, da je sončna energija več kot le alternativen, okolju prijazen vir energije. Je namreč ključ do bolj trajnostne in svetlejše prihodnosti za vse. Njihova zavezanost k temu skupnemu cilju se ne odraža le v kakovosti njihovih storitev in izdelkov, ampak tudi v želji, da druge spodbudijo k sprejetju sončne energije kot dela svojega življenja.

Prav zato so se odločili, da bodo enemu srečnežu podarili kupnino za celotno sončno elektrarno, bodisi klasično bodisi hibridno z baterijskim hranilnikom. To dejanje presega okvire nagradne igre, kot pravijo pri Enertecu, je naložba v skupno prihodnost.

Foto: Enertec Moja elektrarna

To plemenito dejanje je odsev njihovega prepričanja, da lahko prav vsakdo prispeva k bolj zelenemu in čistemu planetu. Verjamejo, da bo ta nagradna igra navdihnila in motivirala tudi druge, da razmislijo o vlogi, ki jo lahko odigrajo pri prehodu na obnovljive vire energije.

Če želite izvedeti več o tej enkratni priložnosti in tem, kako lahko sodelujete v nagradni igri, vas vabimo, da obiščete njihovo spletno stran ali kliknete tukaj. Tam boste našli vse potrebne informacije o poteku nagradne igre, ki bo srečnemu nagrajencu prinesla povrnjeno kupnino za celotno sončno elektrarno.

Ni vseeno, katero podjetje izberete ob nakupu sončne elektrarne

Življenjska doba sončne elektrarne ob pametni izbiri ponudnika presega 30 let, zato ni vseeno, kdo vam bo na tej poti stal ob strani. Pri tako dolgoročni odločitvi, je treba izbrati modro. Podpora strankam ni pomembna samo v fazi projektiranja in izgradnje, ampak tudi pozneje oziroma v celotni življenjski dobi elektrarne.

Pri podjetju Enertec – Moja elektrarna so zavezani k izgradnji sončnih elektrarn, ki ne le izpolnjujejo, ampak presegajo pričakovanja njihovih strank. Združujejo napredno tehnologijo, strokovno znanje in strast do novosti, da zagotovijo najvišjo stopnjo kakovosti in učinkovitosti.

Njihova ekipa je majhna, a izjemno usklajena in odzivna ter polna strokovnjakov z večletnimi izkušnjami na področju solarne tehnologije. Z inovativnim pristopom in napredno notranjo organizacijo zagotavljajo izjemno hitro odzivnost, kar omogoča, da se v kratkem času odzovejo na vaše zahteve.

Foto: Enertec Moja elektrarna

Podjetje, ki zagotavlja celostno storitev

Podjetje Enertec – Moja elektrarna omogoča celostno storitev vzpostavitve in kasnejšega delovanja sončne elektrarne tako v fizični obliki kot tudi digitalni. Z aplikacijo Moja elektrarna, ki je ena te vrste v Sloveniji ter je plod lastne ideje in vizije, so omogočili, da si že v idejni fazi vsakdo sam izračuna velikost ter ceno sončne elektrarne, ki bi jo potreboval, in to z 99-odstotno natančnostjo.

Kasneje lahko prek aplikacije spremljate njeno delovanje, naročate servis in druge poprodajne storitve ter celo shranjujete vso dokumentacijo sončne elektrarne. Aplikacija Moja elektrarna je tako nepogrešljiv in zvest partner vaše sončne elektrarne v njeni celotni življenjski dobi.

Lastno razvit hibridni simulator: ena od najpomembnejših novosti v fazi projektiranja, s pomočjo katerega dobijo najboljše razmerje med finančnim vložkom, velikostjo elektrarne in povračilno dobo, je hibridni simulator, ki je plod njihovega razvojnega oddelka. Ta jim omogoča, da na podlagi velikega števila parametrov dobijo rezultate, ki so z vidika vložka in izplena najboljši za stranko.

Center za nadzor kakovosti: v Centru za nadzor kakovosti se osredotočajo na visoke standarde z nadzorom internih procesov in uporabo naprednih tehnologij. Hkrati dajejo velik pomen strokovnosti in rednemu izobraževanju svojih kadrov ter izobraževanju zunanjih partnerjev in izvajalcev. To pomeni, da izobražujejo v skladu z najnovejšimi standardi tehnologije in varnostnih zahtev. Le tako lahko zagotavljajo visoko raven storitev.

Foto: Enertec Moja elektrarna

Lasten razvojni center: razvojni center podjetja Enertec – Moja elektrarna je osredotočen na novosti pri implementaciji sončnih elektrarn, kjer se ukvarjajo z izboljšavami tehnologij za povečanje učinkovitosti in zniževanje stroškov. Ekipa deluje v smeri trajnostnih rešitev in sledi najnovejšim industrijskim standardom.

Njihova unikatna izdelka sta med drugim aplikacija Moja elektrarna in hibridni simulator. Trenutno je v sklepni fazi sistem za upravljanje z energijo vašega doma Hems, s pomočjo katerega bodo lastniki sončnih elektrarn dobili zelo uporabno orodje. Njegova naloga bo optimizacija porabe električne energije v gospodinjstvu.

Lasten nadzorni center: v podjetju so vzpostavili specializirani nadzorni center, katerega ekipa je predana zagotavljanju nemotenega delovanja sončnih elektrarn. Specializirani so za hitro in učinkovito odzivanje na morebitne napake ter za reševanje škodnih primerov.

Z njihovim strokovnim vzdrževanjem zagotavljamo nadstandardno učinkovitost in podaljšano življenjsko dobo sončnih elektrarn. Certifikati in licence, ki jih ima njihova ekipa, so jamstvo za vrhunsko kakovost storitev ter zagotavljajo visoko raven varnosti njihovih sončnih elektrarn.

Foto: Enertec Moja elektrarna

Do sončne elektrarne v 20 dneh

Zaradi spremembe zakonodaje je konec lanskega leta marsikdo pohitel z oddajo vloge za pridobitev soglasja za oddajo električne energije v omrežje. Posledično bo moralo letos vsaj 25 tisoč posameznikov, ki bodo prejeli soglasje za oddajo električne energije, sončno elektrarno tudi zgraditi, saj bo v nasprotnem primeru pridobljeno soglasje postalo ničelno.

Ker to ni majhna številka, bo pomembno še pravočasno izbrati najboljšega izvajalca, saj je število certificiranih izvajalcev omejeno. Prav certificirani izvajalci pa so nujno potrebni, če naročnik želi, da ima izdelek po montaži tudi veljavno garancijo. Zato so v podjetju Enertec – Moja elektrarna že lani nadgradili njihovo že tako odlično organizacijo in povečali število montažnih ekip. Tako lahko vsem, ki z njimi sklenejo pogodbo, zagotovijo 20-dnevni rok izvedbe izgradnje sončne elektrarne.

Nakup nagradijo z brezplačno nadgradnjo po izbiri

Vsakomur, ki se odloči podpisati pogodbo za izgradnjo sončne elektrarne s podjetjem Enertec – Moja elektrarna, podarjajo še eno izmed šestih nagrad po izbiri: