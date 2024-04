Že imate soglasje za priklop sončne elektrarne po netmeteringu? To naj bodo vaši naslednji koraki.

Foto: Shutterstock

1. Preverite odobreno moč

Najprej je treba preveriti, ali ste prejeli soglasje za moč elektrarne, ki ste jo navedli v vlogi za priklop sončne elektrarne, ali pa je odobrena moč morda nižja zaradi zasedenosti omrežja ali drugih dejavnikov v omrežju. To je zelo pomembno z vidika doseganja ravni samooskrbe z električno energijo. V primeru soglasja za znižano moč priporočamo, da ponovno preračunate, kakšen odstotek vaše letne porabe boste pokrili s sončno elektrarno in kolikšen del boste pokrivali iz omrežja.

2. Izberite izvajalca za montažo sončne elektrarne

Ne glede na to, ali ste vlogo za priklop elektrodistributerju posredovali sami ali je to za vas storil nekdo drug, je smiselno, da na podlagi prejetega soglasja pridobite več ponudb za izvedbo namestitve sončne elektrarne na vašem objektu. Primerjali jih boste lahko glede na finančne ponudbe, predlagano opremo, trajanje garancije na delo in materiale ter glede na poprodajne aktivnosti (servis, vzdrževanje). Za uveljavljanje dolgoletne garancije, ki je ena izmed lastnosti sončne elektrarne, je ključno, da gre za podjetje, ki bo na trgu prisotno še vrsto let, je finančno stabilno in ima dolgoročno vizijo.

3. So subvencije že na voljo?

Na spletni strani preverite, ali so že na voljo subvencije za samooskrbne sončne elektrarne. V primeru odobrenega soglasja za priključitev z znižano močjo naprave preverite tudi možnost kombinacije sončne elektrarne in baterijskega hranilnika. Tudi za ta segment so predvidene subvencije. Vlogo za subvencijo lahko oddate tudi po dokončani namestitvi elektrarne in po priklopu v omrežje.

4. Prihranite pri elektriki že pred priklopom

Namen naložbe v lastno sončno elektrarno je dolgoročno znižanje stroškov elektrike. Vendar postopek od odločitve za sončno elektrarno do montaže na objektu in priklopa v omrežje zahteva določen čas. Zato so pri ECE pripravili akcijo, s katero bo račun za elektriko nižji že zdaj in nato ves čas do prvih proizvedenih kilovatnih ur iz lastne strehe.

Foto: ECE

Do ugodnosti tako gospodinjstva kot podjetja

Do akcijske ponudbe pri ECE so upravičeni vsi, tako gospodinjstva kot mala podjetja, ki se še odločajo oziroma so že začela z aktivnostmi za pridobitev lastne sončne elektrarne. Ponudba velja za vse obstoječe kupce elektrike pri ECE in za vse, ki se to odločijo postati na osnovi te ponudbe. Znižanje cene elektrike za 30 odstotkov je na voljo takoj in traja, vse dokler jim pri ECE sončne elektrarne ne postavijo na streho in je elektrodistributer ne priklopi v omrežje. Pristop k akciji je mogoč do 30. junija.

Brez tveganja dodatnih stroškov ali obveznosti

Če zaradi nepredvidenih vzrokov elektrarna ni postavljena, če si kupec premisli ali se med izvedbo postopka ugotovi, da objekt ni primeren za postavitev, ali v primeru da ni dobil želenega soglasja za priklop elektrarne, se akcijski popust poračuna do polne cene za obdobje, ko je kupec sodeloval v akciji. Posledično kupec ne plača nič več, kot bi plačal, če v tej akciji ne bi sodeloval.

Zanesljiv partner, ki omogoča "prenos viškov"

Z več kot deset tisoč kilovatov instalirane moči sončnih elektrarn so pri ECE eden od vodilnih ponudnikov tega obnovljivega vira električne energije. Kot del skupine HSE, največjega proizvajalca elektrike pri nas, se zavedajo, da kupci cenijo zanesljivost pri izvedbi in podpori v celotni življenjski dobi sončne elektrarne, ki preseže tudi 25 let. Temelj za to so kakovostne komponente, ki jih vgrajujejo, in brezhibna montaža. S prenosom presežnih proizvedenih količin na drugo merilno mesto so se pri ECE še bolj približali potrebam lastnikov sončnih elektrarn.