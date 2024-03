Sončna elektrarna se še vedno izplača

Finančni prihranki in trajnostni prispevek so ključni razlogi pri odločitvi za samooskrbo. Sončne elektrarne so v preteklih letih postale izjemno priljubljen način za lastno oskrbo z električno energijo. Ta porast priljubljenosti je predvsem posledica ugodnosti, ki jih prinaša shema NET metering, v katero so vključeni tisti, ki so vlogo za soglasje za priključitev sončne elektrarne oddali do konca leta 2023.

Novosti na področju samooskrbe

Leto 2024 je na tem področju prineslo občutne spremembe za lastnike sončnih elektrarn, ki so vlogo za soglasje za priključitev oddali po 1. 1. 2024, in za tiste, ki o postavitvi sončne elektrarne šele razmišljajo. Zaradi zaključka sheme NET metering, morajo v manj osončenih mesecih energijo prevzemati iz omrežja, v bolj osončenih mesecih pa viške energije brezplačno oddajati v omrežje. Finančna korist sončnih elektrarn je na ta način vsekakor manjša in odpira vprašanja o smiselnosti naložbe.

Foto: GEN-i

Samooskrba prihodnosti z GEN-I

V podjetju GEN-I so se odzvali na novi položaj in razvili produkt, ki lastnikom sončnih elektrarn s pridobljenim soglasjem za priključitev po 1. januarju 2024 omogoča, da še vedno maksimalno izkoristijo potencial svoje elektrarne. Zanje so razvili rešitev – odkup viškov električne energije, ki jih njihove elektrarne proizvedejo. Novi poslovni model omogoča, da za viške električne energije, ki so jih oddali v omrežje, prejmejo plačilo v obliki dobropisa na mesečnih položnicah.

Prihranek se med odjemalci razlikuje, saj je odvisen tako od porabe stranke kot od velikosti mikro sončne elektrarne. Odvisno od teh dejavnikov lahko povprečna stranka pri prehodu na samooskrbo po novem poslovnem modelu računa na do tisoč evrov letnega prihranka glede na leto 2023.

Samooskrbna rešitev, ki so jo razvili v GEN-I, ohranja donosnost samooskrbe z električno energijo in lastnikom sončnih elektrarn še vedno prinaša finančne ugodnosti.

Foto: GEN-i

Postanite aktivni odjemalci in prihranite

Pomembno novost predstavlja tudi novi način merjenja porabe električne energije, ki temelji na 15-minutnih intervalih. Ta napredna metoda omogoča izjemno natančno spremljanje porabe električne energije, obenem pa spodbuja odjemalce, da upravljajo svojo porabo elektrike in jo prilagajajo glede na svoje potrebe. S tem poleg finančnih prihrankov krepijo tudi svojo vlogo kot aktivni soustvarjalci trajnostne in zelene prihodnosti.

Pridružite se novemu modelu samooskrbe, ki vaši sončni elektrarni omogoča, da doseže največji potencial. Za več informacij in sklenitev pogodbe o samooskrbi se obrnite na GEN-I na elektrika@gen-i.si ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 1558.

Foto: GEN-i